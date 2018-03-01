SCF673/17
سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural التي نقدّمها في جعل الرضاعة باستخدام الرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة إليك وإلى طفلك. تتميّز الحلمة بتصميم البتلة المريح لالتقام طبيعي يشبه الرضاعة من الثدي، ما يسهّل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة باستخدام الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural مقاومة للسخونة والصدمات الحرارية. ويمكن بالتالي تخزينها في الثلاجة، وتسخينها، كما يمكن تعقيمها.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.
يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.
تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (زجاج وبوليبروبيلين وسيليكون).
زجاج بوروسيليكات بجودة متميزة، لضمان أعلى مستويات الجودة ولنقاوة مثالية.
تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.
تصميم
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الزجاجة
الوظائف
مراحل التنمية
الأبعاد والوزن
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