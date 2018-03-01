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  • مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
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    Philips Avent رضّاعة Classic+‎ للأطفال

    SCF574/12

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    تتميّز رضّاعات Classic+‎ التي نقدّمها بنظام التهوية Airflex وبحلمة غير ملساء، للحدّ من نسبة المقاطعات والانزعاج أثناء الرضاعة. وبفضل الصمام المضاد للمغص، يدخل الهواء إلى الرضّاعة ويبقى بعيدًا عن معدة طفلك.

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    Philips Avent رضّاعة Classic+‎ للأطفال

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Classic+‎

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    مصممة للاستمتاع برضاعة متواصلة

    • رضّاعة
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

    صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

    تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي، ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.

    اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

    اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

    إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص تخفف الاضطراب. فيختبر الأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مستوى اضطراب أقل في الليل بنسبة 60% مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة مضادة للمغص من علامة تجارية منافسة.*

    يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

    يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

    يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.

    تصميم مانع للتسرّب

    تصميم مانع للتسرّب

    تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة وللاستمتاع بتجربة رضاعة ممتعة.

    سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

    سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

    تتميّز الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها بعدد قطع أقل لتجميع سريع وسهل.

    سهولة الحمل

    سهولة الحمل

    يسهل حمل هذه الرضّاعة والإمساك بها من أي اتجاه، بفضل شكلها الفريد.

    رضّاعة مع فتحة عريضة وزاوية مستديرة لعملية تنظيف سهلة

    رضّاعة مع فتحة عريضة وزاوية مستديرة لعملية تنظيف سهلة

    تتميّز الرضّاعة التي نقدّمها بفتحة عريضة وقطع أقل، لعملية تجميع أسهل ولتنظيف سريع ودقيق.

    مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

    مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك، عند الحاجة!

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA

    إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين).

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    توفر مجموعة رضّاعات Philips Avent المضادة للمغص حلمات بمعدلات تدفق مختلفة لمواكبة نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر، وللطعام السميك.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • يمكن غسلها في غسالة الأطباق ووضعها في المايكرويف
      • سهولة التجميع
      • سهل التنظيف
      • سهولة الحمل

    • الزجاجة

      المادة
      • بولي بروبيلين
      • خالية من مادة BPA
      السعة
      9 أونصة/260 ملليلتر
      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • الوظائف

      سهولة الاستخدام
      • سهلة التنظيف والتجميع
      • تصميم مانع للتسرّب
      • 4 قطع لتجميع سهل
      حلمة الثدي
      التقام سهل، ملمس مضلّع يمنع الحلمة من الانقباض، نظام مثبت لقدرته على منع المغص
      صمام مضاد للمغص
      تم تصميم نظام التهوية Airflex لتخفيف دخول الهواء

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • يظهر الأطفال بعمر شهرَين الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل، واضطراب أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة من علامة تجارية منافسة.
    • تم إثبات قدرة تصميم الحلمة على منع انقباضها ودخول الهواء إلى معدة الطفل ومنع المقاطعات أثناء الرضاعة.
    • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.
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