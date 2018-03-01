SCF566/61
مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
تم تحسين مجموعة Classic الموثوق بها لتجربة رضاعة أكثر متعة. وقد تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يجعل الرضّاعة سهلة التنظيف والتجميع إلى حد كبير.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.
خلافًا لسائر الرضّاعات، تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يسهّل عملية تجميع الرضّاعة بشكل صحيح. عندما يرضع الطفل، يفتح الصمام الفريد المتوفر على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من الدخول إلى بطن طفلك.
تتوافق رضّاعة Avent Classic+ من Philips مع أغلبية العناصر في مجموعة Avent من Philips. ننصح باستخدام رضّاعة Classic+ مع حلمات الرضاعة Classic+ فقط.
تتألف رضّاعة Classic+ من 4 قطع فقط لتسريع عملية تجميعها وتسهيلها.
يسهل تنظيف الرضّاعة التي نقدّمها بسرعة ودقة بفضل تصميمها المؤلف من 4 قِطع فقط وفتحة عريضة وزوايا مستديرة. كوني على ثقة أن الرضّاعة ستكون نظيفة بالفعل بسرعة فائقة.
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.*
تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Classic+ بمعدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر.
تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Classic+ من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين)، بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي (2011/8/EU).
تم تصميم رضّاعة Classic+ الجديدة لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة ولاختبار تجربة رضاعة ممتعة.
تصميم
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الزجاجة
الوظائف
مراحل التنمية
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