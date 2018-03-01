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  • مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    Philips Avent رضّاعة Classic+‎ للأطفال

    SCF565/62

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    تم تحسين مجموعة Classic الموثوق بها لتجربة رضاعة أكثر متعة. وقد تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يجعل الرضّاعة سهلة التنظيف والتجميع إلى حد كبير.

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    Philips Avent رضّاعة Classic+‎ للأطفال

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Classic+‎

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    سهلة التنظيف للحفاظ على نظافة صحية مثالية

    • رضّاعتان
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    شكل مريح لسهولة الحمل

    شكل مريح لسهولة الحمل

    بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.

    نظام مضاد للمغص أثبت قدرته على التخفيف من آلام المغص*

    نظام مضاد للمغص أثبت قدرته على التخفيف من آلام المغص*

    خلافًا لسائر الرضّاعات، تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يسهّل عملية تجميع الرضّاعة بشكل صحيح. عندما يرضع الطفل، يفتح الصمام الفريد المتوفر على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من الدخول إلى بطن طفلك.

    تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

    تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

    تتوافق رضّاعة Avent Classic+‎ من Philips مع أغلبية العناصر في مجموعة Avent من Philips. ننصح باستخدام رضّاعة Classic+‎ مع حلمات الرضاعة Classic+‎ فقط.

    قطع قليلة لتجميع سريع وسهل

    قطع قليلة لتجميع سريع وسهل

    تتألف رضّاعة Classic+‎ من 4 قطع فقط لتسريع عملية تجميعها وتسهيلها.

    عنق عريض مع قطع قليلة لعملية تنظيف سهلة

    عنق عريض مع قطع قليلة لعملية تنظيف سهلة

    يسهل تنظيف الرضّاعة التي نقدّمها بسرعة ودقة بفضل تصميمها المؤلف من 4 قِطع فقط وفتحة عريضة وزوايا مستديرة. كوني على ثقة أن الرضّاعة ستكون نظيفة بالفعل بسرعة فائقة.

    اضطراب أقل وبخاصة أثناء الليل

    اضطراب أقل وبخاصة أثناء الليل

    يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.*

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Classic+‎ بمعدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر.

    خالية من مادة الـ BPA

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Classic+‎ من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين)، بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي (2011/8/EU).

    مانعة للتسرّب لتجربة رضاعة ممتعة

    تم تصميم رضّاعة Classic+‎ الجديدة لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة ولاختبار تجربة رضاعة ممتعة.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض

    • المادة

      الزجاجة
      • بولي بروبيلين
      • خالٍ من مادة BPA*
      حلمة
      • خالٍ من مادة BPA*
      • سيليكون

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      2  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      سهولة الاستخدام
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold
      • Dishwasher & microwave safe

    • الزجاجة

      السعة
      9 أونصة/260 ملليلتر
      المادة
      خالٍ من مادة BPA*

    • الوظائف

      مثبت سريرياً
      نظام مضاد للمغص مثبّت سريريًا
      سهولة الاستخدام
      • سهلة التنظيف والتجميع
      • مانعة للتسرّب
      حلمة
      • Flexes to feeding rhythm
      • Easy latch on
      • Proven Anti-colic system

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

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    • أظهرت الدراسات أن نسبة المغص لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة تقليدية. علاوةً على ذلك، توصلنا إلى أنّ نسبة الاضطراب لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة من علامة تجارية مهمة أخرى.
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