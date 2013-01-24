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Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

SCF332
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب* مزيد من الراحة، مزيد من الحليب* مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

    SCF332
    التصنيف الإجمالي / 5

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*

    اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*

    اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*

    اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*

    اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

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      • تتضمّن رضّاعة Natural سعة 4 أونصات
      انحناء بنسبة أقل مثبت سريريًا*

      انحناء بنسبة أقل مثبت سريريًا*

      تشير الأبحاث* إلى أن الحليب يتدفق بشكلٍ أسهل عند الاسترخاء. وبفضل تصميم شافطة الحليب الفريد، لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام أثناء شفط الحليب. وستتمكّنين من الجلوس بشكلٍ مريح أثناء تدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة.

      بطانة ناعمة مع بتلات للتدليك

      بطانة ناعمة مع بتلات للتدليك

      إن بطانة التدليك مصنوعة من مواد ناعمة ومخملية لمنحك شعورًا دافئًا ولمساعدتك في تحفيز تدفق الحليب. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك بطريقة طبيعية، بهدف مساعدتك في تحفيز درّ الحليب بلطف.

      مصممة لعملية شفط هادئة

      مصممة لعملية شفط هادئة

      مصممة لعملية شفط غير ملحوظة، في أي وقت.

      3 إعدادات قابلة للتخصيص في متناول يديك

      3 إعدادات قابلة للتخصيص في متناول يديك

      يمكنكِ بدء شفط الحليب في وضع التحفيز اللطيف بكسبة زر، لتنشيط درّ الحليب. لبدء تجميع الحليب، اختاري واحدًا من إعدادات التدفق الثلاثة لتحديد سرعة الشفط المفضّلة لديك. ولزيادة سرعة الشفط، اضغطي على زر من جديد لتعديل السرعة.

      تصميم بسيط للتجميع والتنظيف بسهولة

      تصميم بسيط للتجميع والتنظيف بسهولة

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميم بسيط يسهل تنظيفه. ونظرًا إلى أنها تتألف من عدد قطع قليل، يمكنك تجميعها بسرعة لبدء استخدامها. قبل كل استخدام، ننصح بغسل القطع بالصابون والمياه الدافئة وتشطيفها. بعد ذلك، يمكنك تعقيمها باستخدام جهاز التعقيم بالبخار من Philps Avent أو اغليها لمدة خمس دقائق للحصول على أفضل النتائج. استخدمي قطعة قماش رطبة لتنظيف وحدة المحرك والرأس والأنبوب المصنوع من السيليكون والمحوّل.

      وداعًا للانسكابات وأثار الفوضى

      وداعًا للانسكابات وأثار الفوضى

      تتميّز شافطة حليب الأم بنظام مغلق، لجمع الحليب مباشرةً في حاوية تخزين الحليب. بهذه الطريقة، يتم جمع الحليب مع الحفاظ على نظافة أنابيب الشفط.

      متوافقة مع رضّاعات natural التي نقدّمها، لرضاعة سهلة

      متوافقة مع رضّاعات natural التي نقدّمها، لرضاعة سهلة

      لمساعدتك أنت وطفلك في مرحلة الرضاعة الطبيعية، ستجدين رضّاعة Natural من Philips سعة 4 أونصات مضمّنة مع شافطة حليب الأم. تعزّز الحلمة العريضة على شكل الثدي الالتقام الطبيعي المشابه للثدي ليسهل على طفلك الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تتوافق شافطة حليب الأم مع ملحقات الرضاعة الطبيعية، مثل أكواب تخزين الحليب. راجعي علامة التبويب "الملحقات" للاطّلاع على الخيارات وقطع الغيار الإضافية.

      سهولة الاستخدام في أي مكان

      تحتوي مجموعة شفط الحليب التي نقدّمها على قمع وبطانة ورضّاعة، وهي سهلة الحمل بيد واحدة ووضعها على الثدي. ضَعي القاعدة الخفيفة الوزن في متناول يديك لتحكّم كامل أثناء عملية الشفط. بالإضافة إلى ذلك، إنها مناسبة جدًا عندما تكونين خارج المنزل، فما عليك سوى لف الأنبوب حول القاعدة. في حال كنت تخططين للسفر، اقرأي علامة التبويب "المواصفات" للتحقق من الفولتية قبل التوصيل بمصدر الكهرباء، أو استخدمي البطاريات كطريقة بديلة وسهلة.

      وصول سهل إلى الضمان والدعم

      تشكّل مرحلة الرضاعة الطبيعية تجربة مستمرة. لذلك، نقدم تغطية ضمان مخصصة للمنتج. سجّلي شافطة حليب الأم للحصول على تغطية للمنتج، بالإضافة إلى عروض خاصة وإمكانية وصول سهلة إلى دعم المنتج. انقري فوق علامة التبويب "الدعم" للاطّلاع على التفاصيل المعتمدة في بلدك.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        تصميم شافطة حليب الأم
        تصميم صغير

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • سهولة الاستعمال

        استخدام شافطة حليب الأم
        • تنظيف سهل
        • مجموعة متوافقة بشكل كامل
        • سهولة التجميع

      • الوظائف

        لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
        الجلوس في وضعية مريحة
        الإعدادات
        • وضع تحفيز واحد
        • 3 إعدادات للشفط
        وسادة تدليك ناعمة
        تحفيز ناعم

      • المواد

        الرضّاعة
        • خالية من مادة BPA*
        • البوليبروبيلين
        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون
        شافطة حليب الأم
        خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

      • المحتويات

        هيكل شافطة حليب الأم
        1  قطعة
        وحدة القاعدة بما في ذلك الأنبوب
        1  قطعة
        بطانة بحجم قياسي (19,5 مم)
        قطعة واحدة (تتوفر بطانة أكبر حجمًا وتُباع بشكل منفصل)
        رضّاعة طبيعية بسعة 4 أونصات
        1  قطعة
        غطاء للسفر
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        1  قطعة
        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة
        4  قطعة

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

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            • راحة مثبتة سريريًا: نتيجة لاختبار أجرته 110 أمهات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا في مارس 2016، منحت الأمهات معدل 8,6‏/10 لأداء Philips Avent على مستوى الراحة.
            • مزيد من الحليب: أظهر بحث مستقل عن رابط محتمل بين درجات الراحة المتزايدة وإنتاج كمية أكبر من الحليب الطبيعي. راجعي: www.philips.com/Avent
            • شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.