مصطلحات البحث
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*
اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*
اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*
اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*
اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات
تشير الأبحاث* إلى أن الحليب يتدفق بشكلٍ أسهل عند الاسترخاء. وبفضل تصميم شافطة الحليب الفريد، لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام أثناء شفط الحليب. وستتمكّنين من الجلوس بشكلٍ مريح أثناء تدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة.
إن بطانة التدليك مصنوعة من مواد ناعمة ومخملية لمنحك شعورًا دافئًا ولمساعدتك في تحفيز تدفق الحليب. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك بطريقة طبيعية، بهدف مساعدتك في تحفيز درّ الحليب بلطف.
مصممة لعملية شفط غير ملحوظة، في أي وقت.
يمكنكِ بدء شفط الحليب في وضع التحفيز اللطيف بكسبة زر، لتنشيط درّ الحليب. لبدء تجميع الحليب، اختاري واحدًا من إعدادات التدفق الثلاثة لتحديد سرعة الشفط المفضّلة لديك. ولزيادة سرعة الشفط، اضغطي على زر من جديد لتعديل السرعة.
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميم بسيط يسهل تنظيفه. ونظرًا إلى أنها تتألف من عدد قطع قليل، يمكنك تجميعها بسرعة لبدء استخدامها. قبل كل استخدام، ننصح بغسل القطع بالصابون والمياه الدافئة وتشطيفها. بعد ذلك، يمكنك تعقيمها باستخدام جهاز التعقيم بالبخار من Philps Avent أو اغليها لمدة خمس دقائق للحصول على أفضل النتائج. استخدمي قطعة قماش رطبة لتنظيف وحدة المحرك والرأس والأنبوب المصنوع من السيليكون والمحوّل.
تتميّز شافطة حليب الأم بنظام مغلق، لجمع الحليب مباشرةً في حاوية تخزين الحليب. بهذه الطريقة، يتم جمع الحليب مع الحفاظ على نظافة أنابيب الشفط.
لمساعدتك أنت وطفلك في مرحلة الرضاعة الطبيعية، ستجدين رضّاعة Natural من Philips سعة 4 أونصات مضمّنة مع شافطة حليب الأم. تعزّز الحلمة العريضة على شكل الثدي الالتقام الطبيعي المشابه للثدي ليسهل على طفلك الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تتوافق شافطة حليب الأم مع ملحقات الرضاعة الطبيعية، مثل أكواب تخزين الحليب. راجعي علامة التبويب "الملحقات" للاطّلاع على الخيارات وقطع الغيار الإضافية.
تحتوي مجموعة شفط الحليب التي نقدّمها على قمع وبطانة ورضّاعة، وهي سهلة الحمل بيد واحدة ووضعها على الثدي. ضَعي القاعدة الخفيفة الوزن في متناول يديك لتحكّم كامل أثناء عملية الشفط. بالإضافة إلى ذلك، إنها مناسبة جدًا عندما تكونين خارج المنزل، فما عليك سوى لف الأنبوب حول القاعدة. في حال كنت تخططين للسفر، اقرأي علامة التبويب "المواصفات" للتحقق من الفولتية قبل التوصيل بمصدر الكهرباء، أو استخدمي البطاريات كطريقة بديلة وسهلة.
تشكّل مرحلة الرضاعة الطبيعية تجربة مستمرة. لذلك، نقدم تغطية ضمان مخصصة للمنتج. سجّلي شافطة حليب الأم للحصول على تغطية للمنتج، بالإضافة إلى عروض خاصة وإمكانية وصول سهلة إلى دعم المنتج. انقري فوق علامة التبويب "الدعم" للاطّلاع على التفاصيل المعتمدة في بلدك.
التصميم
مراحل النمو
سهولة الاستعمال
الوظائف
المواد
المحتويات
بلد المنشأ
SCF603/25
SCF618/10
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02