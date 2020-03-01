SCF223/03
اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة
اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الواقي التي نقدّمها يمكن لهذه اللهّاية السير على منحنيات وجه طفلك ليلائمه بشكل متقن، ما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.
يقلل الواقي المستدير من الضغط على البشرة، ليهدئ طفلك ويكون لطيفًا على وجنتَيه.
لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون ذات الخطوط البارزة التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% منهن أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات Ultra Soft ولهّايات Ultra Air من Philips Avent.
تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ذات خطوط بارزة وملمس ناعم كالحرير لتوفير الراحة لطفلكِ وتهدئته.
اعتني بنمو فم طفلك باستخدام حلمة ثدي بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.
يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra Soft كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليكِ سوى إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
النظافة
السلامة
الإكسسوارات المضمنة
محتويات العبوة
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