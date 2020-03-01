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  • اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    Philips Avent لهّاية ultra soft

    SCF223/03

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent لهّاية ultra soft

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    مراجعة كل اللهّايات

    اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة

    وقاء مرن لملاءمة مريحة

    • طرية ومرنة جدًا
    • للأطفال بين 6 و18 شهراً
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
    • 2 قمع وصمام
    واقٍ ناعم ومرن لتقليل الآثار والتهيّج على البشرة

    واقٍ ناعم ومرن لتقليل الآثار والتهيّج على البشرة

    تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الواقي التي نقدّمها يمكن لهذه اللهّاية السير على منحنيات وجه طفلك ليلائمه بشكل متقن، ما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.

    واقٍ مستدير لراحة إضافية كل يوم

    واقٍ مستدير لراحة إضافية كل يوم

    يقلل الواقي المستدير من الضغط على البشرة، ليهدئ طفلك ويكون لطيفًا على وجنتَيه.

    يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

    يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

    لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون ذات الخطوط البارزة التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% منهن أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات Ultra Soft ولهّايات Ultra Air من Philips Avent.

    حلمة بخطوط بارزة وملمس ناعم كالحرير لتهدئة طفلك وتسكينه تمامًا

    حلمة بخطوط بارزة وملمس ناعم كالحرير لتهدئة طفلك وتسكينه تمامًا

    تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ذات خطوط بارزة وملمس ناعم كالحرير لتوفير الراحة لطفلكِ وتهدئته.

    تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

    تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

    اعتني بنمو فم طفلك باستخدام حلمة ثدي بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra Soft كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليكِ سوى إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

    المواصفات التقنية

    • النظافة

      يمكن تعقيمها
      نعم
      آمنة للاستخدام في الجلاية
      نعم
      سهل التنظيف
      نعم

    • السلامة

      خالية من مادة BPA
      نعم
      مقبض أمان دائري
      نعم

    • الإكسسوارات المضمنة

      جهاز التعقيم/علبة الحمل
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّاية Ultra Soft
      2  قطعة

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    الآراء

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    • مطوّرة بالتعاون مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والأمهات
    • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في عضّاضات ultra air وعضّاضات ultra soft يبلغ 98%.
    • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
    • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
    • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
    • 85% من الأمهات اللواتي شاركن في الدراسة يجدن أن هذه اللهّاية أطرى من ثمانية طرازات مماثلة من علامات تجارية أخرى رائدة، بحث مستقل، الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2017.
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