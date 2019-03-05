مصطلحات البحث

AR
EN
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    SCF053/17

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • رضّاعة
    • 8 أونصات/240 مل
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    حلمة طرية للغاية ومصممة لتحاكي ملمس الثدي

    حلمة طرية للغاية ومصممة لتحاكي ملمس الثدي

    تتميّز الحلمة بملمسها الطري للغاية، وهي مصممة لتحاكي ملمس الثدي.

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

    تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

    تصميم مرن ولولبي، مع البتلات المريحة والفريدة التي نقدّمها، للحصول على حلمة مرنة، تسمح برضاعة طبيعية أكثر من دون الانقباض.

    مقاومة للسخونة

    مقاومة للسخونة

    إن الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural مقاومة للسخونة والصدمات الحرارية. ويمكن بالتالي تخزينها في الثلاجة، وتسخينها، كما يمكن تعقيمها.

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة على تخفيف المغص والانزعاج.

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تقدّم مجموعة منتجات Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

    تتوافق مع مجموعة رضّاعات Natural من Philips Avent

    تتوافق مع مجموعة رضّاعات Natural من Philips Avent

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية* من مادة BPA (البوليبروبيلين).

    زجاج صيدلاني

    زجاج بوروسيليكات بجودة متميزة، لضمان أعلى مستويات الجودة ولنقاوة مثالية.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • Ergonomic shape
      • Wide neck

    • المادة

      الزجاجة
      • Glass
      • BPA free*
      حلمة الثدي
      • Silicone
      • BPA free*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold
      • Dishwasher & microwave safe

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      Yes
      رضاعة
      • Natural latch on
      • Easy combine breast and bottle
      حلمة الثدي
      حلمة طرية ومرنة جدًا، بتلات فريدة ومريحة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0-12 months

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.