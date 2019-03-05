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  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent حلمة Natural

    SCF046/27

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تم تصميم الحلمة المضلّعة الطرية والمضادة للانقباض للأطفال في طور النمو. وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حلمة Natural

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    مراجعة كل حلمات الرضّاعة للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • قطعتان
    • تغذية ذات قوام سميك
    • للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    حلمة بتصميم مرن ومقاوم للانقباض ومضلّع

    حلمة بتصميم مرن ومقاوم للانقباض ومضلّع

    تسمح البتلات والتجويفات داخل الحلمة بالاستمتاع بالمرونة من دون الانقباض، لرضاعة متواصلة.

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة على تخفيف المغص والانزعاج.

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تقدّم مجموعة منتجات Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

    سيليكون ناعم وطري لتلبية احتياجات طفلك المتغيّرة

    حلمة طرية ومقاومة للعضّ، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات طفلك المتغيّرة أثناء نموّه.

    المواصفات التقنية

    • المادة

      حلمة الثدي
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      حلمة طرية بتدفق للطعام السميك
      2  قطعة

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نعم
      رضاعة
      • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة الثدي
      بتلات فريدة ومريحة، حلمة طرية ومرنة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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