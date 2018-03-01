SCD560/00
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD560/00 الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT راحة البال التامة. فهو يوفّر الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة الحرارة وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.
يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).
تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.
ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.
يسمح جهاز استشعار الحرارة مع تنبيه مخصص بمراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك. لا يستطيع طفلك التحكم بدرجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك. يعلمك جهاز استشعار حرارة مخصص فورًا بأي تغيير يطرأ على الجو في غرفة الطفل، وذلك بفضل الشاشة الرقمية المتوفرة على وحدة الأهل.
يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.
تمكّنك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن من التنقل في أرجاء المنزل وحوله.
تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التشغيل بحرية تامة ومن دون أي أسلاك لغاية 18 ساعة قبل إعادة الشحن.
لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة ووهج ضوء ليلي دافئ ومطمئن للتهدئة من روع طفلك. من أي غرفة في المنزل، يمكنك تحديد إحدى النغمات الخمسة المهدّئة وتشغيل الضوء الليلي، مما يساعد طفلك في الاسترسال فورًا في النوم. (ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).
كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الملاءمة
الطاقة
المواصفات الفنية
الميزات
بيانات لوجيستية
مراحل التنمية
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