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  • الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    SCD290/01

    الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

    مجموعة عملية تضمّ 4 رضّاعات من نوع Natural‏ (2 بسعة 4 أونصات و 2 بسعة 9 أونصات)، ورضّاعة وفرشاة لتنظيف الحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. تجعل الرضّاعة الجديدة الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر إذ إنها تجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بالرضّاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

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    مراجعة كل مجموعات الرضّاعات

    الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

    مجموعة مؤلفة من رضّاعة وحلمة ولهّاية

    • Natural
    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    شكل صحي لراحة قصوى

    شكل صحي لراحة قصوى

    بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.

    لهاية ملائمة لأسنان وفم الطفل

    لهاية ملائمة لأسنان وفم الطفل

    إنّ حلمة الرضاعة الشفافة ملائمة لأسنان الطفل وفمه وقابلة للانقباض والانبساط وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. اللهّايات مصنوعة كلها من السيليكون ولا طعمة ورائحة لها.

    تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

    تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

    تتطابق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات من نوع Natural فقط مع حلمات الرضاعة من نوع Natural.

    فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

    فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

    بفضل رأس الفرشاة المقوّس وطرف المقبض المصمّم على نحو خاص، يمكن الوصول إلى الزوايا في كل الرضّاعات ذات الفتحة العريضة والحلمات ومنتجات الرضاعة لعملية تنظيف دقيقة.

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    هذه الرضاعات الخالية من مادة BPA*

    هذه الرضاعات الخالية من مادة BPA*

    إن رضّاعات Natural الجديدة من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض

    • الميزات

      يمكن تعقيمها
      نعم

    • المادة

      الزجاجة
      • خالٍ من مادة BPA*
      • بولي بروبيلين
      حلمة
      • خالٍ من مادة BPA*
      • سيليكون

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      4  قطعة
      فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
      1  قطعة
      لهّاية شفافة
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • سهولة الحمل
      • سهولة التجميع
      • سهل التنظيف

    • الزجاجة

      المادة
      خالٍ من مادة BPA*

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نظام متقدم مضاد للمغص
      رضاعة
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      • التقام بطريقة طبيعية
      حلمة
      • Extra soft and flexible teat
      • Unique comfort petals

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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