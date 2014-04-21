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تم إيقافه
SC6240/01
تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر
أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية.
علاج تجديد سطح البشرة
مع رأس للبشرة العادية والحساسة
يحفّز جهاز VisaCare من Philips للتسحيج الدقيق للجلد عملية تجديد سطح البشرة للحصول على بشرة مشدودة أكثر وأنعم ونضرة بطريقة ملحوظة.
أشارت 93% من النساء اللواتي تم اختبار الجهاز على بشرتهنّ إلى الشعور ببشرة أنعم على الفور، في حين وافقت 84% منهنّ على أن بشرتهنّ تبدو أكثر نضارة، بينما لاحظت 84% منهنّ أن بشرتهنّ تبدو صحية أكثر*.
يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية.
المراجعات
نتائج اختبار مستقل تم إجراؤه على 75 امرأة بعد علاج لمدة 4 أسابيع، المملكة المتحدة 2014