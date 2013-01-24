إعدادان للقوة: تنظيف لطيف وتنظيف عميق

يمكنك اختيار من بين إعدادَين للقوة مع كل رأس فرشاة تستخدمه، وذلك بالاستناد إلى تفضيلاتك الشخصية. حدد الخيار 1 إذا أردت الحصول على علاج متوسط ولطيف، والإعداد 2 لعلاج أكثر قوة.