حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة.