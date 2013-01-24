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Shaver series 7000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S7930/16
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S7930/16
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

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      • حلقات SkinGlide
      • شفرات GentlePresicion
      • مستشعر BeardAdapt
      • خطة الحلاقة الشخصية
      حلقات SkinGlide مع كريات مجهريّة لانزلاق أسلس

      حلقات SkinGlide مع كريات مجهريّة لانزلاق أسلس

      اختبر الانزلاق السلس الذي تقدّمه تقنية الكريات المجهريّة المتطورة من Philips. تم تغليف حلقات آلة الحلاقة المستوحاة من مبادئ الانزلاق في الديناميكيات الهوائية، بآلاف الكريات الشبيهة بالزجاج، لراحة بشرة قصوى.

      آلة حلاقة للوجه لحلاقة دقيقة وحساسة في الوقت نفسه

      آلة حلاقة للوجه لحلاقة دقيقة وحساسة في الوقت نفسه

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية للبشرة الحسّاسة مزوّدة بشفرات GentlePrecision لتقليل سحب البشرة أو شدّها أو التمرير المتكرر عليها، حتى عند استخدامها على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لثلاثة أيام.

      فعالية حتى على اللحية الكثيفة

      فعالية حتى على اللحية الكثيفة

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية هذه مزوّدة بمستشعر BeardAdapt الذي يستشعر كثافة لحيتك، ثم يضبط الطاقة الضرورية للعملية التي تقوم بها بشكل تلقائي. سهولة تامة.

      نصائح تكيّفية حول الحلاقة، لأن كل بشرة مختلفة

      نصائح تكيّفية حول الحلاقة، لأن كل بشرة مختلفة

      عالج مشاكل البشرة، مثل الاحمرار أو الحريق بسبب الشفرة أو نمو الشعر تحت الجلد عبر تطبيق GroomTribe المتصل ومع خطة شخصية تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية. تتبّع تقدمك في كل عملية حلاقة وطوّر روتين وتقنية حلاقة تناسبانك.

      رؤوس Flex تتحرك باتجاهات متعددة لتقليل إجهاد البشرة

      رؤوس Flex تتحرك باتجاهات متعددة لتقليل إجهاد البشرة

      اتبع منحنيات وجهك وعنقك بلطف مع رؤوس آلة الحلاقة الدقيقة التي تتحرك بسهولة على كل المنحنيات. وهي لا تضغط بشدة على البشرة، ما يُعتبر ضروريًا للحصول على حلاقة دقيقة والتقليل من تهيّج البشرة.

      إعدادات حلاقة مصممة للبشرة الحساسة

      إعدادات حلاقة مصممة للبشرة الحساسة

      لا تساوم على راحة بشرتك على الإطلاق بفضل إعدادات السرعة للبشرة العادية والحساسة والحساسة جدًا. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق GroomTribe للحصول على توصية مخصصة.

      تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

      تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

      قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب الدقيق SmartClick لإكمال مظهرك بسهولة.

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      استمتع بما يصل إلى 50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن كاملة.

      يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

      يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

      يمكنك شحن آلة الحلاقة من Philips بالكامل في غضون ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة.

      يكفي تعزيز الطاقة لمدة 5 دقائق لعملية حلاقة واحدة

      يكفي تعزيز الطاقة لمدة 5 دقائق لعملية حلاقة واحدة

      هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة حلاقة الوجه بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لعملية حلاقة كاملة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        SkinComfort
        • حلقات SkinGlide
        • خطة الحلاقة الشخصية
        • إعدادات الحلاقة الحساسة
        نظام الحلاقة
        شفرات GentlePresicion
        تتبع دقيق
        ContourDetect تتحرك باتجاهات متعددة

      • البرنامج

        التطبيق
        GroomTribe
        التوافق مع الهواتف الذكية
        متوافقة مع مجموعة واسعة من أجهزة iPhone وAndroid™‎. تتوفر معلومات إضافية على philips.com/s7000-support.
        Bluetooth®‎
        الإصدار 4.1 مع نطاق 10 أمتار

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر فصل الآلة لاستخدمها
        • مؤشر بطارية أحادي المستوى
        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك فقط

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط
        طاقة الاستعداد
        0.15  واط

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رؤوس SH70 البديلة
        يجب الاستبدال كل سنتَين

      • الملحقات

        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر

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