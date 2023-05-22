حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات