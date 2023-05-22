توجيهك لاتباع تقنية أفضل مع عدد تمريرات أقل

تتتبّع تقنية استشعار الحركة أسلوبك في الحلاقة وتوجّهك نحو حركة أكثر كفاءة. وبعد ثلاث مرات حلاقة فقط، تمكّن معظم المستخدمين من اعتماد تقنية أفضل مع عدد أقل من التمريرات*** ما يعزز الراحة ويمنحك نتائج أكثر اتساقًا في روتينك اليومي.