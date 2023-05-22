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Shaver series 7000

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

S7886/35
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة
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    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S7886/35
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

    تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة

      مع تقنية SkinIQ

      • غلاف Nano SkinGlide
      • شفرات SteelPrecision
      • مستشعر التحكّم بالحركة
      • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      • فترة استهلاك المحرك والبطارية تبلغ 7 سنوات
      تقليل الاحتكاك على البشرة للحدّ من تهيّجها

      تقليل الاحتكاك على البشرة للحدّ من تهيّجها

      يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 250000 حبيبة تقنية في كل سنتمتر مربع، ويحسّن الانزلاق على البشرة بنسبة 30% للحد من تهيّجها.

      أداء فعال في كل تمريرة

      أداء فعال في كل تمريرة

      مع أكثر من 90000 حركة قص في الدقيقة، بإمكان شفرات SteelPrecision تزويدك بحلاقة دقيقة، وقص كمية شعر أكبر في كل تمريرة*. تتميّز الشفرات الـ 45 بأداء عالٍ وتأتي مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي وتم تصنيعها في أوروبا.

      توجيهك لاتباع تقنية محسنة مع تمريرات أقل

      توجيهك لاتباع تقنية محسنة مع تمريرات أقل

      تتبع تقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل****.

      تجربة حلاقة محسّنة بواسطة التطبيق

      تجربة حلاقة محسّنة بواسطة التطبيق

      أتقِن عملية الحلاقة من خلال إقران آلة الحلاقة بتطبيق GroomTribe من Philips. حلاقة تلو الأخرى، تتبّع تقدّم حالة بشرتك، وخصص عملية الحلاقة وأتقن التقنية للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة على البشرة في آن.

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 250 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا بشكل ديناميكي مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

      تتكيّف مع منحنيات وجهك لملامسة مثالية مع البشرة

      تتكيّف مع منحنيات وجهك لملامسة مثالية مع البشرة

      رؤوس مرنة بالكامل وتدور بمقدار 360 درجة لتتبّع منحنيات وجهك. اختبر ملامسة بشرة مثالية لحلاقة دقيقة ومريحة.

      مصممة لتزويدك بالدقة وفعالية القص

      مصممة لتزويدك بالدقة وفعالية القص

      تتميّز رؤوس الحلاقة بشكل جديد وهي مصممة لتزويدك بالدقة. تم تحسين سطحها بواسطة قنوات من شأنها توجيه الشعر، لتحريك الشعر إلى وضعية قص فعالة.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.

      يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة وحتى أثناء الاستحمام

      يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة وحتى أثناء الاستحمام

      قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض

      أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض

      احصل على تسريحة كاملة باستخدام أداة التشذيب الدقيق المنبثقة في آلة الحلاقة. فهي مضمّنة في هيكل آلة الحلاقة، وتشكّل الطريقة المثالية للحفاظ على شكل شاربك وتشذيب سوالفك.

      شحن مريح

      شحن مريح

      نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

      تأتي آلة الحلاقة مع شهادة Eco passport

      تأتي آلة الحلاقة مع شهادة Eco passport

      إن منشأة إنتاج الشفرات لدينا تستخدم طاقة قابلة للتجديد 100%، وتم تصنيع التغليفات من مواد قابلة لإعادة التدوير. تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        قاعدة للشحن
        نعم
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
        نعم
        السفر والتخزين
        حقيبة سفر
        كبل USB-A مضمّن
        محوّل الطاقة غير مضمّن

      • البرامج

        التطبيق
        • GroomTribe
        • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid™‎

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        فولتية تلقائية
        5 فولت
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        طاقة الاستعداد
        0.04  واط
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5  واط
        فولتية
        5 فولت

      • تصميم

        المقبض
        مقبض مطاطي
        اللون
        أسود قاتم
        رؤوس حلاقة
        زاوية

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رؤوس SH71 البديلة
        استبدلها كل سنتين بـ SH71

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        شفرات SteelPrecision
        تتبع دقيق
        رؤوس ‎360-D‎ المرنة
        تقنية SkinIQ
        • غلاف Nano SkinGlide
        • مستشعر التحكّم بالحركة
        • مستشعر Power Adapt

      • سهولة الاستخدام

        التنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        شاشة العرض
        • شاشة LED
        • مؤشر شحن البطارية
        • مؤشر التحكّم بالحركة
        جاري الشحن
        شحن عبر USB-A
        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب

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          • مقارنة بمادة غير مطلية
          • * تم الاختبار مقارنة بسلسلة 3000 من Philips.
          • ** بالاستناد إلى مستخدمي سلسلة S7000 من Philips وتطبيق GroomTribe في العام 2019
          • *** المقارنة من حيث أوساخ الحلاقة عند استخدام سائل التنظيف أو المياه في الخرطوشة
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