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  • انزلاق سلس وحلاقة ناعمة انزلاق سلس وحلاقة ناعمة انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S7710/25

    انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

    تحمي آلة الحلاقة series 7000 من Philips من علامات تهيّج البشرة الأساسية. فبفضل حلقات SkinGlide مع الغلاف المانع للاحتكاك يمكن لآلة الحلاقة الانزلاق بسهولة تامة على وجهك. بالإضافة إلى ذلك، تقصّ الشفرات بدقة وتحمي البشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.

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    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

    الجهاز رقم 1 من Philips للبشرة الحساسة*

    • حلقات SkinGlide
    • شفرات GentlePrecisionPRO
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    • نظام SmartClean
    حلقات SkinGlide مع غلاف مانع للاحتكاك لانزلاق سلس

    حلقات SkinGlide مع غلاف مانع للاحتكاك لانزلاق سلس

    اختبر حلاقة مريحة أكثر مع حلقات SkinGlide المانعة للاحتكاك والمغلّفة بكريات مجهريّة. تعمد آلاف الكريات الصغيرة والشبيهة بالزجاج إلى تقليل الاحتكاك ومقاومة السطح بين آلة الحلاقة والبشرة، مما يمنح آلة الحلاقة انزلاقًا سلسًا وسهلاً ويساعد في الحماية من تهيّج البشرة.

    تحمي الشفرات البشرة وتقص بدقة حتى اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام

    تحمي الشفرات البشرة وتقص بدقة حتى اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام

    يتميّز نظام القص المحدّث الذي نقدمه بتقنية حماية البشرة، فهو مصمم لقص الشعر فقط وليس البشرة. توجّه الشفرات على شكل حرف V البشرة بعيدًا عن الشفرات، لحلاقة ناعمة ودقيقة حتى للحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.

    رؤوس مرنة تتحرك بـ 5 اتجاهات لاتباع المنحنيات بضغط أقل

    رؤوس مرنة تتحرك بـ 5 اتجاهات لاتباع المنحنيات بضغط أقل

    تتحرّك رؤوس آلة الحلاقة التي نقدّمها بسهولة بـ 5 اتجاهات، لاتباع كل منحنيات الوجه والعنق بلطف. وهي لا تضغط بشدة على البشرة، مما يعتبر ضروريًا للحصول على حلاقة دقيقة وللتقليل من إجهاد البشرة.

    تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

    تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

    قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    شاشة بسيطة مع مؤشر لمستوى البطارية بـ 3 مستويات

    شاشة بسيطة مع مؤشر لمستوى البطارية بـ 3 مستويات

    تظهر الشاشة البسيطة لآلة الحلاقة المعلومات ذات الصلة، لتتمكّن من الاستفادة من أفضل أداء لآلة الحلاقة لديك: مؤشر بطارية بـ 3 مستويات - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    يتميّز نظام بطارية الليثيوم أيون القوي بتوفير استهلاك الطاقة، وهو يقدّم لك خيارين مناسبين: اشحن الآلة لمدة ساعة واحدة لتتمكن من تشغيلها والحلاقة لمدة تصل إلى 50 دقيقة، أو اشحنها سريعًا لعملية حلاقة واحدة وكاملة. تم تصميم كل طرازات آلة الحلاقة Shaver series 7000 لتشغيلها بالوضع اللاسلكي فقط، وذلك لضمان السلامة في البيئات الرطبة.

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.

    مع ضمان لمدة سنتَين

    مع ضمان لمدة سنتَين

    ندعم آلة الحلاقة هذه من Philips بضمان لمدة سنتين. فقد تم تصميم آلات الحلاقة ‎7000 Series Shavers للحصول على أداء فعال ومتانة رائعة.

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب الدقيق SmartClick لإكمال مظهرك بسهولة.

    حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

    حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

    يعمد نظام SmartClean إلى تنظيف آلة الحلاقة وتزييتها وشحنها بكبسة زر، للحفاظ عليها في أفضل حالة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للسفر
      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة
      SmartClean
      • تنظيف
      • شحن
      • تزييت
      • خرطوشة تنظيف (مضمنة)

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      طاقة الاستعداد
      0.15  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5.4  واط

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      لون الإطار
      برونزي
      اللون الأمامي
      أبيض غير لمّاع

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH70

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس DynamicFlex تتحرك بـ 5 اتجاهات
      SkinComfort
      • حلقات SkinGlide
      • نظام SkinProtection
      • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      نظام الحلاقة
      شفرات GentlePrecisionPRO

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر التنظيف
      • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
      • مؤشر قفل السفر
      العملية
      • استخدام بدون أسلاك
      • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • خرطوشة التنظيف
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    • نظام SmartClean
    Badge-D2C

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    • الجهاز رقم 1 من Philips للبشرة الحساسة، مقارنة بآلات الحلاقة الأخرى من Philips
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