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  • حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة

    Shaver 3000 Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    S3144/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة

    توفر لك آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة، حتى على البشرة الحساسة. تضمن رؤوس Pivot & Flex و27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف الحصول على نتائج ممتازة وموثوقة كل مرة.

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    Shaver 3000 Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

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    حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة

    مع تقنية SkinProtect

    • رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
    • شفرات PowerCut
    • حلاقة رطبة وجافة
    • نظام حلاقة مقاوم للتآكل
    تبقى رؤوس Pivot & Flex خماسية الاتجاهات قريبة من البشرة عند كلّ زاوية ومنحنى

    تبقى رؤوس Pivot & Flex خماسية الاتجاهات قريبة من البشرة عند كلّ زاوية ومنحنى

    من خلال التحرك والدوران في خمسة اتجاهات، يتكيّف الرأس مع كل منحنيات وجهك ويقصّ فوق مستوى البشرة مباشرة لحلاقة مريحة حتى للبشرة الحساسة.

    شفرات PowerCut لحلاقة نظيفة ومتّسقة

    شفرات PowerCut لحلاقة نظيفة ومتّسقة

    تقصّ 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً وبطريقة متّسقة للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية كل مرة. تبقى شفراتنا بتقنية الشحذ الذاتي وكأنها جديدة لسنتين.

    حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

    حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

    اختر حلاقة جافة ومناسبة، أو استخدم معها الجل أو الرغوة المفضلة لديك لحلاقة رطبة ومنعشة، حتّى أثناء الاستحمام.

    مناسبة لحلاقة الرأس

    مناسبة لحلاقة الرأس

    تم تصميم آلة الحلاقة لتكون حلاً متعدد الاستعمالات يسمح لك بحلاقة وجهك ورأسك بكل ثقة

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    في خلال ساعةٍ فقط، تُشحن بطارية الليثيوم أيون التي تدوم طويلًا بالكامل وتكفي للحلاقة 20 مرة. هل أنت في عجلة من أمرك؟ يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

    نظام حلاقة مقاوم للتآكل وملائم للبشرة

    نظام حلاقة مقاوم للتآكل وملائم للبشرة

    شفرات آلة الحلاقة مصنوعة من فولاذ غير مسبب للحساسية من الفئة الجراحية لمقاومة التآكل ومنع تراكم الأوساخ وحماية البشرة.

    أداة تشذيب منبثقة للشاربين والسوالف

    أداة تشذيب منبثقة للشاربين والسوالف

    حدّد شكل شاربيك وسوالفك بدقّة لإكمال مظهرك بأداة التشذيب المنبثقة للشاربين.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    يتم فتح رأس الحلاقة بلمسة زر لغسله بالمياه الجارية.

    مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

    مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

    لن تفلته من قبضتك أبدًا. يبقى المقبض المريح المطاطي آمنًا ومريحًا حتّى عندما يكون رطبًا.

    مؤشر بطارية بمستوى واحد لمعرفة متى يحين وقت الشحن

    مؤشر بطارية بمستوى واحد لمعرفة متى يحين وقت الشحن

    لا تدع بطاريتك تصبح فارغة. يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بمعرفة متى تكون البطارية منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن.

    شحن مريح

    شحن مريح

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

    صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

    صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

    لا تحتوي عبوة آلة الحلاقة هذه على مواد بلاستيكية، وهي مصنوعة من المواد المُعاد تدويرها بنسبة 90%، كما تستخدم منشأة إنتاج الشفرات طاقة قابلة للتجديد بنسبة 100%.

    مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

    مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

    اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ
      أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
      نعم

    • الطاقة

      وقت الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة
      وقت التشغيل
      60 دقيقة / 20 عملية حلاقة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      شحن سريع
      نعم، 5 دقائق

    • تصميم

      اللون
      أزرق داكن
      المقبض
      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
      نظام الحلاقة
      • نظام شفرات PowerCut
      • 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي
      • 55000 قصة في الدقيقة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      مؤشر بطارية أحادي المستوى
      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      رطب وجاف
      حلاقة رطبة أو جافة
      العملية
      استخدام بدون أسلاك فقط
      مقاومة للماء
      • معيار المقاوَمة للمياه IPX7
      • يمكن استخدامها في الحمام

    • تقنية SkinProtect

      حماية البشرة
      نظام حلاقة مقاوم للتآكل

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