S3120/22
حلاقة ملائمة وسهلة
تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 3000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بحلاقة جافة ومريحة. إذ يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.
تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.
حلاقة لمدة أطول بعد كل عملية شحن. وستحافظ آلة الحلاقة على أدائها القوي على مدار سنوات، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والفعالة.
ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. أو يمكنك اختيار الحلاقة مع توصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.
صُممت آلة الحلاقة هذه لتشغيلها مع توصيلها بمصدر طاقة أو بطريقة لاسلكية. استخدم السلك للحلاقة أثناء الشحن. أو يمكنك الحلاقة لاسلكيًا بعد شحن الآلة.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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