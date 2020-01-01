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  • حلاقة منعشة، بشرة ناعمة حلاقة منعشة، بشرة ناعمة حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    Shaver series 1000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    S1323/41

    حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 1000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

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    حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    • شفرات ComfortCut
    • رؤوس Flex تتحرك بـ 3 اتجاهات
    • فتح بلمسة واحدة
    • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
    تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

    تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

    احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 27 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.

    رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد، تتحرك لتزويدك بحلاقة نظيفة ومريحة

    رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد، تتحرك لتزويدك بحلاقة نظيفة ومريحة

    احصل على حلاقة نظيفة ومريحة مع رؤوس متحركة بـ 3 اتجاهات. تتحرك الرؤوس لتتكيّف مع تقاسيم وجهك، ما يوفر ملامسة لطيفة مع البشرة من دون الضغط عليها بشدة.

    Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

    Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

    احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.

    راقب مستوى الشحن باستمرار

    راقب مستوى الشحن باستمرار

    استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو مشحونًا بالكامل.

    45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    احلق لاسلكيًا لغاية 45 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.

    تعزيز الطاقة لمدة 5 دقائق للحلاقة المفاجئة

    تعزيز الطاقة لمدة 5 دقائق للحلاقة المفاجئة

    هل أنت في عجلة من أمرك؟ ما عليك سوى توصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق وستحصل على الطاقة الكافية لعملية حلاقة واحدة كاملة.

    تنزلق على البشرة لحلاقة مريحة ومتساوية

    تنزلق على البشرة لحلاقة مريحة ومتساوية

    تم تصميم الشفرات المزوّدة بميزة الشحذ الذاتي البالغ عددها 27 على آلة الحلاقة الكهربائية هذه بدقة لتوفير حلاقة نظيفة باستمرار.

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.

    مصممة لاستخدام مثالي

    مصممة لاستخدام مثالي

    تعامل مع آلة الحلاقة من Philips بكل ثقة بفضل التصميم المريح المصمم لتوفير قبضة مثالية.

    يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

    يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

    تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      45 دقيقة
      نوع البطارية
      NiMH
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • تصميم

      اللون
      أزرق أدرياتيكي
      المقبض
      • مقبض مريح واستخدام سهل
      • مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH30
      ضمان لسنتين
      نعم

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس Flex تتحرك بثلاثة اتجاهات
      نظام الحلاقة
      نظام الشفرة ComfortCut
      إنشاء المظهر
      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      مؤشر بطارية أحادي المستوى
      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      رطب وجاف
      حلاقة رطبة أو جافة
      العملية
      • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه
      • استخدام بدون أسلاك فقط

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • HQ110
    Badge-D2C

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