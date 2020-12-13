ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R03L2B/40
بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة
للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.
AAA
كلوريد الزنك
يمكن استخدام البطاريات فور إخراجها من العلبة.
تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.
توضح الرموز العامة غير اللغوية على العبوة كيفية استخدام البطارية والمكان الذي يجب تخزينها فيه.