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Rechargeablesالبطارية

R03B4RTU70/40

تمتع بجهازك لفترة أطول

بطاريات مثالية لجميع الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة. إذ يمكن إعادة شحن البطاريات المختزنة بحجم AAA العالية القدرة لما يصل إلى 1000 مرة.

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تمتع بجهازك لفترة أطول

  • AAA‏، 700 مللي أمبير في الساعة

  • هيدريد معدن النيكل

تقنية هيدريد معدن النيكل لإعادة الشحن لعدة مرات

تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.

تمتع بالقدرة الكاملة لمرات ومرات

يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.

وفّر نقودك لأنك تستطيع إعادة شحنها حتى 1000 مرة

وفّر نقودك لأنها يمكن أن تدوم بقدر 1000 بطارية.

المواصفات التقنية

الدلائل والمستندات

الكتيّب التجاري المترجم - English (US)

  • PDF ملف, 308.1 kB
  • 17 November 2023

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