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تم إيقافه

Beardtrimmer series 3000أداة تشذيب اللحية

QT4000/15

لحية مثالية بسهولة تامة

حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع أداة تشذيب اللحية هذه. تتميز بدقة تامة ويمكنها تشذيب الشعر بطول 1 مم ولغاية 10 مم.

عرض جميع المزايا

الطريقة الأكثر ملاءمة للبدء بعملية تحديد لحيتك

لحية مثالية بسهولة تامة

  • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم

  • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • شحن لـ 10 ساعات/استخدام لاسلكي 45 دقيقة

دقة 1 مم

دقة 1 مم

عيّن أداة التشذيب إلى الوضعية الأدنى للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام، بطول 1 مم فقط.

إعدادات طول يسهل تحديدها وتثبيتها، 1 إلى 10 مم

إعدادات طول يسهل تحديدها وتثبيتها، 1 إلى 10 مم

ما عليك سوى تدوير القرص لتحديد إعدادات الطول التي تريدها وتثبيتها: بدءًا من لحية بطول 1 مم ووصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 1 مم.

احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

المواصفات التقنية

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