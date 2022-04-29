تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.