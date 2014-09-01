PT723/86
ComfortCut
تزوّدك آلة PowerTouch من Philips بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. فما عليك سوى توصيلها بمصدر الطاقة ولن تنفذ طاقة البطارية أبدًا. أما شفرات ComfortCut فتمنحك حلاقة مريحة بالكامل. أصبح بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن شفرات ComfortCut مزودة بحواف مستديرة لتنساب بنعومة على بشرتك، لتحصل دائمًا على حلاقة دقيقة ومريحة في نفس الوقت.
يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.
أصبح بإمكانك الاستفادة من عمليات حلاقة أكثر بعد كل عملية شحن بفضل بطارية ليثيوم أيون الفعالة والموفرة للطاقة. فستحصل على 45 دقيقة وأكثر من الحلاقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا بعد شحن لمدة 8 ساعات. قم بتوصيلها لـ 3 دقائق للحصول على ما يكفي من الطاقة لحلاقة واحدة.
يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية
ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.
تشير إلى: بطارية ممتلئة، بطارية منخفضة، جاري الشحن، استبدال رؤوس الحلاقة، شحن سريع
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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