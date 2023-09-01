MG9553/15
دقة الفولاذ المقاوم للصدأ
صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة العناية بالمظهر المثالية لتشذيب الوجه والرأس والجسم. يوفّر المزج ما بين أداة التشذيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الأكثر تقدمًا لدينا وشفرة OneBlade تشذيبًا دقيقًا وتسريحًا رائعًا للحصول على التسريحة التي تريدها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر مشط التشذيب الحاص على براءة اختراع 11 إعداد طول تتراوح بين 1 و3 مم، لذا يمكنك الحصول على تشذيب متساوٍ بالطول الذي ترغب فيه تمامًا.
تظل شفرات أداة التشذيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حادة كما كانت في اليوم الأول لضمان أداء يدوم طويلًا. ولا حاجة إلى استخدام الزيت.
يعمل المقص سريع الحركة (6000 مرة في الدقيقة) حتى في الشعر الأكثر طولًا، مع غلاف يسمح بالانزلاق وأطراف مستديرة لحماية بشرتك، حيث يمكنك تصفيف لحيتك وحلاقتها بشكل مريح. استمتع بتنظيف وجنتيك وذقنك ورقبتك لتحديد لحيتك بدقة.
تمرّ أداة التشذيب فوق كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية وتزيد قوتها تحديدًا حين تحتاج إليها للتعامل أيضًا مع اللحى الكثيفة أو الشعثاء أو الطويلة.
تتميز مجموعة العناية بالمظهر المتكاملة هذه بتصميم يتماشى بشكل مثالي مع روتين العناية بالجسم الذي تتبعه، حيث تم تصميم أداة التشذيب المتينة لتوفير تشذيب دقيق ورائع لشعر الوجه والرأس والجسم في حين تتميز شفرة OneBlade وتقنيتها الفريدة بأنّها مثالية لتشذيب شعر الوجه وحلقه أيًّا كان طوله.
توفر مجموعة العناية بالمظهر هذه المزودة بمجموعة أمشاط متعددة 27 إعداد طول يتراوح بين 0.2 و20 مم بدرجات دقة تصل إلى 0.2 مم للاستمتاع بتشذيب متساوٍ أثناء تصفيفات اللحية القصيرة والطويلة. كما يضفي التصميم الضيق الذي تتميز به ملحقات أداة التشذيب الدقيقة لمسة مثالية على تهذيب التفاصيل الدقيقة حول الفم. للحصول على لحية مثالية، حدد حواف التصفيف بدقة باستخدام شفرة OneBlade، حيث تعمل الشفرة ذات الجانبين على تشذيب الشعر في أي اتجاه، كما تحمي بشرتك أثناء حلاقة الوجنتين أو الذقن أو الرقبة.
استمتع بحلاقة مريحة للشعر الذي تحت الرقبة مع ملحق آلة حلاقة الجسم. يحمي نظام حماية البشرة الفريد المناطق الحساسة عند الحلاقة الناعمة بدرجة 0,5 مم. ويمكنك أيضًا تشذيب شعر الجسم باستخدام المشطَين القابلَين للتثبيت.
يتميز قص الشعر بأنّه أسرع بنسبة تصل إلى 30%** بفضل أداة قص الشعر المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والعريضة جدًا بما يصل إلى 41 مم، يمكنك أن تقص شعرًا أكثر في كل تمريرة. صمّم تسريحة شعرك الفريدة بإعدادات طول متنوعة باستخدام أمشاط الشعر العريضة جدًا التي تتميز بعرض يبلغ 4، و9، و12، و16 مم.
حافظ على إظهار حاجبيك بمظهر منمق ومهذب بسهولة باستخدام المشط المخصص للحاجبين.
توفر بطارية الليثيوم أيون القوية في أداة التشذيب وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة مع خيار شحن سريع مدته 5 دقائق لضمان فترة استهلاك طويلة الأمد وطاقة قصوى. كما تعمل شفرة OneBlade مدة تصل إلى 30 دقيقة، بحيث تتمتع بوقت كافٍ لتصفيف لحيتك وحلاقتها.
تتميز مجموعة العناية بأنّها مقاومة للمياه، لذا يمكنك استخدامها بطريقة مريحة في أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة بمياه الصنبور.
يتيح لك مؤشر مستوى بطارية أداة التشذيب معرفة حالة البطارية: ما إذا كانت منخفضة المستوى أم فارغة أم قيد الشحن أم مكتملة الشحن. ومن ثَمَّ لن تُفاجأ أبدًا باكتشاف أن البطارية فارغة في أثناء التشذيب.
تتميز أداة التشذيب الفاخرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وشفرة OneBlade بسهولة مسكهما وتحريكهما وذلك بفضل المقبض المطاطي المريح المصمم لضمان الراحة الفائقة والتحكم الممتاز.
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
تسريحات متعددة
تشذيب دقيق
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