MG5922/15
آلة واحدة، تسريح كامل
تضم أداة التشذيب المتكاملة الخاصة بنا 10 أدوات عالية الجودة مصممة للعناية بالوجه والرأس والجسم، بما في ذلك شفرات ذاتية الشحذ تحافظ على حدّتها كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت بهدف ضمان أداء يدوم طويلاً.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تأتي أداة التشذيب مزودة بـ 10 قطع، حتى تتمكن من تشذيب شعر وجهك وتهذيب مظهره، وقص شعرك، والعناية بجسمك، ما يغطي كل احتياجات الحلاقة.
توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات.
بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.
تأتي مجموعة الأمشاط المتعددة المرفقة مع أداة التشذيب مزوّدة بـ 7 إعدادات للطول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم، وبزيادات دقيقة تبلغ 1 مم لتتمكّن من تصفيف لحيتك بالطول الذي تريده سواء أكان طويلاً أم قصيرًا. علاوة على ذلك، يوفّر تصميم أداة التشذيب الدقيقة الرفيع دقة إضافية لإنشاء خطوط حادة وتفاصيل دقيقة، بينما تعمل أداة التشذيب المعدنية على تنظيف الخدّين والذقن والرقبة لتحصل على مظهر لحية تمامًا كما تحب.
قم بتشذيب شعر الجسم بكفاءة باستخدام مشط مصمّم بشكل فريد يحمي بشرة المناطق الحساسة من ملامسة الشفرة أثناء التشذيب، ما يمنحك نعومة إضافية.
يتيح نظام الأمشاط المتعددة في أداة التشذيب اختيار إعدادات طول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم ما يسهل عليك الاهتمام بتسريحة شعرك بسهولة في المنزل.
صُمِّمَت أداة التشذيب المتكاملة لإزالة شعيرات الأنف والأذن غير المرغوب فيها بلطف وراحة، ما يساعدك على تجنُّب الخدوش والجروح.
توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 120 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق**، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
كونها مضادة للماء 100%، يمكنك استخدام أداة التشذيب بشكل رطب وجاف لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، إنها أداة سهلة التنظيف.
يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.
يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة الفائقة والتحكم اللازمين لجعل إطلالتك مثالية.
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
الملخّص
أدوات التصفيف
الأمشاط
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