لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها*

تنظيف دقيق بدون مجهود بين الأسنان لتحسين صحة اللثة. يمكن ضبط القوة والدوران بزاوية 360 درجة لتتكيف مع احتياجات تنظيف البلاك وبقايا الطعام في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.