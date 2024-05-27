HX3822/11
لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها*
تنظيف دقيق بدون مجهود بين الأسنان لتحسين صحة اللثة. يمكن ضبط القوة والدوران بزاوية 360 درجة لتتكيف مع احتياجات تنظيف البلاك وبقايا الطعام في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لإزالة البلاك وبقايا الطعام حتى من المناطق التي يصعب الوصول إليها. حافظ على شعور النظافة في فمك من دون عناء استخدام خيط تنظيف الأسنان.
تصميم صغير ومريح يوفر حلاً ملائمًا للتنظيف بالخيط يوميًا. يسمح لك المقبض اللاسلكي بحمل الفرشاة بسهولة والتنظيف بالخيط في أي مكان.
يمكنك الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفوهة التي تدور بزاوية 360 درجة، لتستطيع استخدام الجهاز في أي توجه تريده.
اختر عملية التنظيف التي تناسب ابتسامتك، مع إعدادات قوة قابلة للضبط تتكيّف لراحتك وقوة التنظيف.
خزان سعة 250 مل قادر على احتواء ما يكفي من المياه لعملية التنظيف لمدة 60 ثانية الموصى بها. ما عليك سوى لفه وإزالته أو استخدام باب التعبئة الجانبية لإعادة التعبئة بسهولة.
شحن مريح باستخدام كابل USB-A إلى مقبس صغير. يمكنك تنظيف أسنانك حتى 14 يومًا بعد عملية شحن واحدة.
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
الأداء
العناصر المضمنة
الأوضاع
الفوائد الصحية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.