مصطلحات البحث

AR
EN
  ابتكار جديد في مجال التنظيف بالخيط بفضل تقنية QuadStream

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 جهاز غسل الفم

    HX3806/31

    ابتكار جديد في مجال التنظيف بالخيط بفضل تقنية QuadStream

    تنظيف بين الأسنان بدون جهد لتحسين صحة لثتك. ينظّف رأس Quad Stream الفريد مساحة إضافية مع مجهود أقل للتنظيف بواسطة الخيط بطريقة فعالة وسهلة في كل مرة، فمن السهل تنظيف الأسنان بواسطة الخيط بالطريقة الصحيحة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 جهاز غسل الفم

    ابتكار جديد في مجال التنظيف بالخيط بفضل تقنية QuadStream

    لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9%* في المناطق التي يتم تنظيفها

    • تقنية Quad Stream
    • دفقات Pulse Wave توجّهك أثناء التنظيف
    تقنية Quad Stream لتنظيف بالخيط بشكل أسرع ومزيد من الفعالية

    تقنية Quad Stream لتنظيف بالخيط بشكل أسرع ومزيد من الفعالية

    رأس Quad Stream فريد على شكل "X" يقسم التدفق إلى 4 رشقات من المياه، ما يسمح بتغطية مساحة أكبر بين الأسنان وعلى خط اللثة. احصل على تنظيف أسرع وأعمق بدون عناء خيط التنظيف.

    توجّهك تقنية Pulse Wave من سن إلى آخر

    توجّهك تقنية Pulse Wave من سن إلى آخر

    دفقات لطيفة من المياه تحفزك على مواصلة التنظيف وتوجّهك من سن إلى آخر في وضع التنظيف العميق — لتنظّف بطريقة صحيحة كل مرة.

    وضعا تنظيف بالخيط، 3 درجات قوة

    وضعا تنظيف بالخيط، 3 درجات قوة

    اختر عملية التنظيف التي تناسب ابتسامتك. يوفر وضع التنظيف تدفقًا مستمرًا لتنظيف يومي فعال. أما وضع التنظيف العميق فيطلق دفقات لتنظيف دقيق. ذلك مع مستوى قوة قابل للضبط ليتكيف مع حاجاتك ويوفر لك الراحة.

    تنظيف كامل في غضون 60 ثانية

    تنظيف كامل في غضون 60 ثانية

    يمكنك الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفوهة التي تدور بزاوية 360 درجة، لتتمكن من استخدام الجهاز في أي توجه تريده. تمتع بتنظيف دقيق من 360 درجة في غضون 60 ثانية فقط من البداية حتى النهاية.

    شحن سريع وشامل عبر كبل USB-C

    شحن سريع وشامل عبر كبل USB-C

    شحن سهل عبر كبل USB-C يستخدم الاتصال نفسه الذي تستخدمه معظم الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية. احصل على ما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف من عملية شحن واحدة.

    خزان سعة 250 مل سهل التعبئة

    خزان سعة 250 مل سهل التعبئة

    خزان سعة 250 مل قادر على احتواء ما يكفي من المياه لعملية التنظيف لمدة 60 ثانية الموصى بها. ما عليك سوى لفه وإزالته أو استخدام باب التعبئة الجانبية لإعادة التعبئة بسهولة.

    تقنية بدون مجهود

    تقنية بدون مجهود

    ما عليك سوى التوجيه والضغط والتنظيف لتحصل على تنظيف بالخيط فعال أكثر. وجّه الرأس بين أسنانك وعلى طول خط اللثة — واترك مهمة التنظيف للفرشاة!

    رأس قياسي لتنظيف البقع

    رأس قياسي لتنظيف البقع

    رأس قياسي ذو تدفق فريد يعزز الضغط لتنظيف البقع وإزالة بقايا الطعام عندما تحتاج إلى ذلك.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      شاحن متعدد الجهد الكهربائي

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      تصميم مريح
      ملحق الفوهة
      تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل

    • الأداء

      التنظيف
      نظف الفم بالكامل في غضون 60-90 ثانية

    • العناصر المضمنة

      Power Flosser اللاسلكي
      1
      فوهة F1 Standard
      1
      فوهة F3 Quad Stream
      1
      حقيبة سفر
      1
      كبل شحن USB
      1
      محوّل حائطي مع منفذ USB
      1

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      Deep Clean+‎
      لتنظيف عميق ومنعش
      درجات القوة
      3

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • نظام Power Flosser 3000 اللاسلكي من Sonicare
    • فوهة عادية
    • فوهة Quadstream
    • كبل USB
    • حقيبة صغيرة للسفر
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • في دراسة داخل المختبر. قد تختلف النتائج الفعلية.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.