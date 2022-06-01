العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- نظام Power Flosser 3000 اللاسلكي من Sonicare
- فوهة عادية
- فوهة Quadstream
- كبل USB
- حقيبة صغيرة للسفر
HX3806/31
ابتكار جديد في مجال التنظيف بالخيط بفضل تقنية QuadStream
تنظيف بين الأسنان بدون جهد لتحسين صحة لثتك. ينظّف رأس Quad Stream الفريد مساحة إضافية مع مجهود أقل للتنظيف بواسطة الخيط بطريقة فعالة وسهلة في كل مرة، فمن السهل تنظيف الأسنان بواسطة الخيط بالطريقة الصحيحة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس Quad Stream فريد على شكل "X" يقسم التدفق إلى 4 رشقات من المياه، ما يسمح بتغطية مساحة أكبر بين الأسنان وعلى خط اللثة. احصل على تنظيف أسرع وأعمق بدون عناء خيط التنظيف.
دفقات لطيفة من المياه تحفزك على مواصلة التنظيف وتوجّهك من سن إلى آخر في وضع التنظيف العميق — لتنظّف بطريقة صحيحة كل مرة.
اختر عملية التنظيف التي تناسب ابتسامتك. يوفر وضع التنظيف تدفقًا مستمرًا لتنظيف يومي فعال. أما وضع التنظيف العميق فيطلق دفقات لتنظيف دقيق. ذلك مع مستوى قوة قابل للضبط ليتكيف مع حاجاتك ويوفر لك الراحة.
يمكنك الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفوهة التي تدور بزاوية 360 درجة، لتتمكن من استخدام الجهاز في أي توجه تريده. تمتع بتنظيف دقيق من 360 درجة في غضون 60 ثانية فقط من البداية حتى النهاية.
شحن سهل عبر كبل USB-C يستخدم الاتصال نفسه الذي تستخدمه معظم الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية. احصل على ما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف من عملية شحن واحدة.
خزان سعة 250 مل قادر على احتواء ما يكفي من المياه لعملية التنظيف لمدة 60 ثانية الموصى بها. ما عليك سوى لفه وإزالته أو استخدام باب التعبئة الجانبية لإعادة التعبئة بسهولة.
ما عليك سوى التوجيه والضغط والتنظيف لتحصل على تنظيف بالخيط فعال أكثر. وجّه الرأس بين أسنانك وعلى طول خط اللثة — واترك مهمة التنظيف للفرشاة!
رأس قياسي ذو تدفق فريد يعزز الضغط لتنظيف البقع وإزالة بقايا الطعام عندما تحتاج إلى ذلك.
الطاقة
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
الأداء
العناصر المضمنة
الأوضاع
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.