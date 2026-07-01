60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن الكامل

استخدم آلة الحلاقة في المنزل أو في أثناء التنقل لمدة تصل إلى 60 دقيقة بعد شحنها لمدة ساعة واحدة، أي ما يعادل نحو 15 عملية حلاقة. لا تعمل آلة الحلاقة إلا عندما لا تكون قيد الشحن.