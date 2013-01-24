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Viva Collection

خلاط محمول باليد ProMix

HR2657/91
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها! اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها! اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!
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    Viva Collection خلاط محمول باليد ProMix

    HR2657/91
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!

    يأتي الخلاط اليدوي الجديد من مجموعة ProMix Viva مع مجموعة من الملحقات، لمساعدتك في تحضير خيارات لامتناهية من الوجبات الخفيفة والأطباق الصحية. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط محمول باليد ProMix

    اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!

    يأتي الخلاط اليدوي الجديد من مجموعة ProMix Viva مع مجموعة من الملحقات، لمساعدتك في تحضير خيارات لامتناهية من الوجبات الخفيفة والأطباق الصحية. إكتشف كلّ المميزات

    اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!

    يأتي الخلاط اليدوي الجديد من مجموعة ProMix Viva مع مجموعة من الملحقات، لمساعدتك في تحضير خيارات لامتناهية من الوجبات الخفيفة والأطباق الصحية. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection خلاط محمول باليد ProMix

    اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!

    يأتي الخلاط اليدوي الجديد من مجموعة ProMix Viva مع مجموعة من الملحقات، لمساعدتك في تحضير خيارات لامتناهية من الوجبات الخفيفة والأطباق الصحية. إكتشف كلّ المميزات

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      اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!

      استمتع بأطباق صحية تتناولها في المنزل أو أثناء التنقل

      • قوة خلط تبلغ 800 واط
      • SpeedTouch مع دليل حول السرعات
      • وعاء أثناء التنقل، أداة الشكل الحلزوني
      • سهل التنظيف
      محرك بقوة 800 واط لنتائج رائعة

      محرك بقوة 800 واط لنتائج رائعة

      يتميّز المحرك القوي والمتين الذي نقدّمه بقوة 800 واط، لتزويدك بالطاقة التي تحتاج إليها لتحضير وجباتك الصحية المفضّلة والمحضّرة في المنزل في غضون دقائق.

      تقنية ProMix لخلط سريع وأكثر اتساقًا

      تقنية ProMix لخلط سريع وأكثر اتساقًا

      تعاونت Philips مع جامعة شتوتغارت لتطوير تقنية ProMix، بهدف الحصول على نتائج خلط أسرع وأكثر اتساقًا. تتميّز هذه التقنية الفريدة والمتطورة بتصميم على شكل مثلث لتوفير تدفق مثالي للطعام وأعلى مستوى من الأداء، مع تزويدك بأفضل النتائج في كل مرة.

      تقنية SpeedTouch للتحكّم بالطاقة بسهولة

      تقنية SpeedTouch للتحكّم بالطاقة بسهولة

      هل ترغب في الحصول على طاقة إضافية أثناء الخلط؟ ما عليك سوى الضغط على زر التعزيز بالسرعة القصوى. فهو يتميّز بمستويات سرعة سهلة ومتنوعة، ما يسمح لك بزيادة الطاقة بسهولة من دون تغيير الإعدادات. ابدأ بسرعة منخفضة لتفادي الطرطشة واضغط بقوة أكبر تدريجيًا إلى أن تصل إلى السرعة التي تريدها لكل وصفة ومكوّن طعام.

      تحرير بزر واحد لتبديل الملحقات بسرعة

      تحرير بزر واحد لتبديل الملحقات بسرعة

      عند طهو كمية كبيرة من الطعام، ستعشق مدى سهولة تبديل الملحقات، إذ يمكن تركيبها على الخلاط وفكّها عنه بسرعة وبكبسة زر.

      حاجب الشفرات مقاوم للطرطشة، لتفادي طرطشة السوائل أثناء الخلط

      حاجب الشفرات مقاوم للطرطشة، لتفادي طرطشة السوائل أثناء الخلط

      لا تقلق حيال الفوضى أثناء الطهو. نقدّم لك حاجب شفرات مميّز يمنع طرطشة السوائل بكميات كبيرة وصغيرة على حد سواء. فهو مثبّت في أسفل الخلاط ويتميّز بتصميم متموّج لضمان أدنى نسبة من الفوضى، ووقت أقل في التنظيف عند الانتهاء.

      ملحق الخفاقة مثالي لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والصلصات

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      اختبر أطباقًا جديدة بفضل ملحق الخفاقة الواحدة الذي نقدّمه. إنه الملحق المثالي لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز بقوام طري وخليط البانكيك المثالي والمزيد غير ذلك.

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      وفّر الوقت وعناء فرم المكونات الأقسى يدويًا مثل الفاكهة واللحمة. ستتكفّل مفرمة Philips حجم XL بالعمل الشاق نيابة عنك، لتتمكّن من تحضير الصلصات والسلطات الشهية، أو تقطيع الفاكهة أو فرم كميات كبيرة من اللحمة بسهولة تامة.

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      أضف مكونات صحية إلى نظامك الغذائي بفضل ملحق الشكل الحلزوني الفريد الذي نقدّمه. أصبح بإمكانك التلذذ بالفاكهة والخضار العادية بأشكال مميّزة ومرحة مثل النودلز المنخفض الكربوهيدرات والأشكال الحلزونية والأشرطة. إنها طريقة مثالية لإضفاء نكهة شهية إلى الأطباق الخالية من الغلوتين أو أطباق الطعام الصحية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أشكال حلزونية: سباغيتي، أو لينغويني أو أشرطة.

      تلذّذ بمشروبات الفاكهة الصحية أينما كنت بفضل وعاء الاستخدام أثناء التنقل

      تلذّذ بمشروبات الفاكهة الصحية أينما كنت بفضل وعاء الاستخدام أثناء التنقل

      لتسهيل حياتك، اخلط مشروبات الفاكهة المفضّلة لديك مباشرة في وعاء Philips للاستخدام أثناء التنقل. ما عليك سوى خلط المكونات وتسكير الوعاء بإحكام والانطلاق. يتميّز الخلاط بأنه خالٍ من مادة BPA، وهو يحتوي على قفل مضمّن مانع للتسرّب، لاصطحابه معك بأمان أينما كنت، من دون أي انسكابات.

      سهل التنظيف

      سهل التنظيف

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • خلط
        • مفرمة كبيرة جداً
        • وعاء للاستخدام أثناء التنقل (500 مل)
        • أداة تحديد الشكل الحلزوني

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • وظيفة السرعة القصوى
        • تقنية SpeedTouch

      • التصميم

        اللون
        أسود وفولاذ مقاوم للصدأ

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        بلاستيك ABS
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك من نوع ABS + فولاذ مقاوم للصدأ + مطاط مقاوم للانزلاق

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        الطاقة
        800  واط
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        11500 كحد أقصى  عدد الدورات بالدقيقة

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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