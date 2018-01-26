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  • معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات
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    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    HD9950/01

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من مساحات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأداة فصل الطعام.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

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    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    ملحقات ونصائح لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer

    • معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات
    • ملحق مؤلّف من طبقتَين (عدد 1)
    • ملحق واحد لفصل الطعام
    أفكار ملهمة مخصصة ويومية

    أفكار ملهمة مخصصة ويومية

    استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات NutriU من Philips التي يقدمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين لتوسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت NutriU، حصلت على توصيات مخصصة اكثر.*

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكنك وضع ملحقات Airfryer المؤلفة من طبقتين وملحقات فصل الطعام هذه بأمان في غسالة الأطباق، ما يسهّل إعادة استخدامها!

    ضاعف مساحة الطهو بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين

    ضاعف مساحة الطهو بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين

    يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.

    افصل مساحة الطهي في Airfryer باستخدام ملحق فصل الطعام

    افصل مساحة الطهي في Airfryer باستخدام ملحق فصل الطعام

    افصل مساحة الطهي في Airfryer باستخدام ملحق فصل الطعام لمنحك المزيد من الاستخدامات المتعددة. إذ يُمكنك خبز أصناف طعام مختلفة أو شيّها أو قليها في الوقت نفسه من دون خلطها.

    المواصفات التقنية

    • توافق المنتج

      متوافق مع
      HD9630 وHD9750 وHD9650 وHD9651 وHD9652 وHD9653 وHD9654 وHD9762 وHD9765 وHD9860 وHD9861 وHD9863 وHD9867 وHD9870

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎240 x 240 x 90  mm
      وزن المنتج
      0,584  kg

    • التصميم واللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      فولاذ مطلي

    • الملحقات المضمّنة

      ملحق مؤلف من طبقتين
      نعم
      ملحق لفصل الطعام
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

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