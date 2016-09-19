HD9357/12
أداء يدوم لفترة طويلة
مع خبرة تزيد عن 60 سنة في مجال الغلايات، تم صنع هذه الغلاية من Philips من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن لملامسة المأكولات لضمان فترة استخدام طويلة. وقد تم تصميمها لتتميّز بمتانة عالية للاستخدام المتكرر على المدى الطويل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز هذه الغلاية بإضاءة LED زرقاء من الداخل لتمنحك تجربة ممتعة وجميلة أثناء عملية الغلي.
يمكن الاطلاع على مؤشر مستوى المياه من الجهتَين. وتشير الإضاءة الزرقاء إلى أن الغلاية قيد التشغيل.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
يحجز المرشح الشبكي الصغير الموجود على القمع جزئيات الكلس بحجم > 200 ميكرون ويضمن من ثمّ الحصول على مياه نقية في كوبك.
تتوقف الغلاية عن التشغيل تلقائيًا عندما تصبح المياه جاهزة أو عند رفعها عن القاعدة أو عند انخفاض مستوى المياه فيها.
تم تصميم الغطاء الذي يرتدّ بسرعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ويمكن فتحه بدون مجهود بكبسة زر لتفادي التعرّض للبخار.
غلاية معدنية متينة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الهيكل والغطاء والقمع) لفترة استخدام طويلة.
تم تصميم هذه الغلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن لملامسة المأكولات لتحصل على كوب من المياه النظيفة.
قاعدة طاقة بغلاف معدني لجهاز مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ.
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