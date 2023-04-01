تحديد، تعيين، استرخاء

اختر وصفة، وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب مدى تقدم الطهي من دون التحرك من أريكتك. سيرشدك تطبيق HomeID في كل خطوة لتتمكن من تحضير وجبات منزلية تحبها أنت وعائلتك كل يوم. تم تمكين التحكم الصوتي أيضًا، وهو متوافق مع Amazon Alexa.