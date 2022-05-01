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Essential Connected

مقلاة Airfryer حجم XL

HD9280/90
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت. طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت. طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.
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    Essential Connected مقلاة Airfryer حجم XL

    HD9280/90
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات

    Essential Connected مقلاة Airfryer حجم XL

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات

    Essential Connected مقلاة Airfryer حجم XL

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات

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      طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

      قم بالإقران بتطبيق NutriU لأفضل تجربة طهو

      • تقنية Rapid Air
      • 1,2 كجم، 6,2 لترات
      • أسود
      • متصل
      أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

      أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

      اعثر على مئات* الوجبات الشهية التي يمكنك طهيها بواسطة Airfryer عند إقرانه بتطبيق NutriU. كلما ازداد استخدم تطبيق NutriU، ازدادت التوصيات التي تحصل عليها. يمكنك تنزيل تطبيق NutriU بسهولة من متجر Google play أو Apple Store وإقرانه بجهاز Airfryer بعد ذلك.

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

      اكتشف مئات* وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسهلة التحضير. تم تقديم معظم الوصفات في تطبيق NutriU من قِبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

      توجيه مفصّل لمزيد من الوصفات الدقيقة

      توجيه مفصّل لمزيد من الوصفات الدقيقة

      أطلِق العنان للشيف في داخلك وتجرأ على طهو مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية والصحية. سيوجّهك تطبيق NutriU في كل خطوة لتتمكّن من تحضير وجبات في المنزل تحبها أنت وأفراد عائلتك، كل يوم.

      راقب عملية الطهو من هاتفك أو كمبيوترك اللوحي

      راقب عملية الطهو من هاتفك أو كمبيوترك اللوحي

      اختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب تقدّم عملية الطهو من راحة أريكتك. عندما يصبح الطبق جاهزًا، ستتلقّى تنبيهًا.

      متوافق مع Amazon Alexa

      متوافق مع Amazon Alexa

      إمكانية التحكّم الصوتي، يتوافق مع Amazon Alexa.

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      تتميّز تقنية Rapid Air بتصميم على شكل نجم البحر، لتدوير الهواء الساخن بهدف الحصول على طعام شهي، مقرمش من الخارج وطريق من الداخل، من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%***

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%***

      يستخدم جهاز Essential Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%***.

      أفضل مقلاة مقللة للدهون****

      أفضل مقلاة مقللة للدهون****

      Philips هي العلامة التجارية الرائدة في العالم في فئة المقالي المقللة للدهون****. كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.

      حجم XL لجميع أفراد العائلة

      حجم XL لجميع أفراد العائلة

      تم تصميم Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 6,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

      شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

      شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

      لمسة زر وتصبح جاهزًا للطهو. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.

      وظيفة حفظ السخونة

      وظيفة حفظ السخونة

      استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع الحفاظ على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.

      القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين

      القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين

      يقدّم لك جهاز Essential Airfryer الجديد من Philips عالمًا مليئًا بالخيارات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين! يمكنك طهو طعامك بطريقة مثالية في كل مرة، بغض النظر عمّا تودّ تحضيره.

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        2000 W
        اللون
        أسود وفضي داكن
        صُنع في
        الصين
        طول سلك الطاقة
        0،8 m

      • التصميم والتشطيبات

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        403‏ x ‏315 x ‏307 mm
        وزن المنتج
        5.55 kg

      • الاستدامة

        العلبة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات العامة

        ميزات المنتج
        • إيقاف التشغيل التلقائي
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • آمنة للاستخدام في الجلاية
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • إشارة الاستعداد
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • QuickClean
        • شاشة عرض LED
        • التحكم بالوقت
        • تقنية Rapid Air

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            • قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
            • *مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
            • * * مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
            • * * * المصدر: Euromonitor International Ltd.‎، فئة المقالي القليلة الدهون؛ حجم البيع بالتجزئة في الوحدات، بيانات 2020

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