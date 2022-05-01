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  • طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت. طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت. طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    جهاز متصل من السلسلة 5000 Airfryer السلسلة 5000 حجم XL

    HD9280/90

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق HomeID، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك وأنت مرتاح على الأريكة، إذ سيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز متصل من السلسلة 5000 Airfryer السلسلة 5000 حجم XL

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    مراجعة كل Airfryer

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    قم بالإقران بتطبيق HomeID لأفضل تجربة طهو

    • تقنية Rapid Air
    • 1,2 كجم، 6,2 لترات
    • أسود
    • متصل
    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

    وظائف طهو 13 في 1

    وظائف طهو 13 في 1

    اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

    اكتشف مئات* وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسهلة التحضير. تم تقديم معظم الوصفات في تطبيق HomeID من قِبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

    أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

    أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

    اعثر على مئات* الوجبات الشهية التي يمكنك طهوها بواسطة Airfryer عند إقرانه بتطبيق HomeID. كلما ازداد استخدم تطبيق HomeID، ازدادت التوصيات التي تحصل عليها. يمكنك تنزيل تطبيق HomeID بسهولة من متجر Google play أو Apple Store وإقرانه بجهاز Airfryer بعد ذلك.

    توجيه مفصّل لمزيد من الوصفات الدقيقة

    توجيه مفصّل لمزيد من الوصفات الدقيقة

    أطلِق العنان للشيف في داخلك وتجرّأ على طهو مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية والصحية. سيوجّهك تطبيق HomeID في كل خطوة لتتمكّن من تحضير وجبات في المنزل تحبها أنت وأفراد عائلتك، كل يوم.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****

    راقب عملية الطهو من هاتفك أو كمبيوترك اللوحي

    اختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب تقدّم عملية الطهو من راحة أريكتك. عندما يصبح الطبق جاهزًا، ستتلقّى تنبيهًا.

    وظيفة المحافظة على السخونة

    استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع المحافظة على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.

    متوافق مع Amazon Alexa

    إمكانية التحكّم الصوتي، يتوافق مع Amazon Alexa.

    شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

    لمسة زر ويبدأ الطهي. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.

    سهل الاستخدام والتنظيف

    يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.

    حجم XL لجميع أفراد العائلة

    تم تصميم جهاز Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك، فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم وبمقلاة سعة 6,2 لترات لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000 واط

    • المواصفات العامة

      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      0.8 م
      البرامج
      7 إعدادات مسبقة
      التقنية
      تقنية Rapid air
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      سلة مفردة أو مزدوجة
      سلة مفردة
      إمكانية الاتصال
      متصل

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      5.55 كجم
      أبعاد المنتج
      403 × 315 × 307 مم

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
    • *مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
    • ** مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
    • ***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880
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