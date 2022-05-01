طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.
اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.
اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات
طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.
اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.
اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات
اعثر على مئات* الوجبات الشهية التي يمكنك طهيها بواسطة Airfryer عند إقرانه بتطبيق NutriU. كلما ازداد استخدم تطبيق NutriU، ازدادت التوصيات التي تحصل عليها. يمكنك تنزيل تطبيق NutriU بسهولة من متجر Google play أو Apple Store وإقرانه بجهاز Airfryer بعد ذلك.
اكتشف مئات* وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسهلة التحضير. تم تقديم معظم الوصفات في تطبيق NutriU من قِبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
أطلِق العنان للشيف في داخلك وتجرأ على طهو مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية والصحية. سيوجّهك تطبيق NutriU في كل خطوة لتتمكّن من تحضير وجبات في المنزل تحبها أنت وأفراد عائلتك، كل يوم.
اختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب تقدّم عملية الطهو من راحة أريكتك. عندما يصبح الطبق جاهزًا، ستتلقّى تنبيهًا.
إمكانية التحكّم الصوتي، يتوافق مع Amazon Alexa.
تتميّز تقنية Rapid Air بتصميم على شكل نجم البحر، لتدوير الهواء الساخن بهدف الحصول على طعام شهي، مقرمش من الخارج وطريق من الداخل، من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
يستخدم جهاز Essential Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%***.
Philips هي العلامة التجارية الرائدة في العالم في فئة المقالي المقللة للدهون****. كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.
تم تصميم Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 6,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.
لمسة زر وتصبح جاهزًا للطهو. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.
استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع الحفاظ على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.
يقدّم لك جهاز Essential Airfryer الجديد من Philips عالمًا مليئًا بالخيارات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين! يمكنك طهو طعامك بطريقة مثالية في كل مرة، بغض النظر عمّا تودّ تحضيره.
يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.
المواصفات الفنية
التصميم والتشطيبات
الخدمة
الوزن والأبعاد
الاستدامة
المواصفات العامة
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