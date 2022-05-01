HD9280/90
طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.
اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق HomeID، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك وأنت مرتاح على الأريكة، إذ سيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.
اكتشف مئات* وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسهلة التحضير. تم تقديم معظم الوصفات في تطبيق HomeID من قِبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
اعثر على مئات* الوجبات الشهية التي يمكنك طهوها بواسطة Airfryer عند إقرانه بتطبيق HomeID. كلما ازداد استخدم تطبيق HomeID، ازدادت التوصيات التي تحصل عليها. يمكنك تنزيل تطبيق HomeID بسهولة من متجر Google play أو Apple Store وإقرانه بجهاز Airfryer بعد ذلك.
أطلِق العنان للشيف في داخلك وتجرّأ على طهو مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية والصحية. سيوجّهك تطبيق HomeID في كل خطوة لتتمكّن من تحضير وجبات في المنزل تحبها أنت وأفراد عائلتك، كل يوم.
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****
اختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب تقدّم عملية الطهو من راحة أريكتك. عندما يصبح الطبق جاهزًا، ستتلقّى تنبيهًا.
استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع المحافظة على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.
إمكانية التحكّم الصوتي، يتوافق مع Amazon Alexa.
لمسة زر ويبدأ الطهي. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.
يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.
تم تصميم جهاز Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك، فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم وبمقلاة سعة 6,2 لترات لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.
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