أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

اعثر على مئات* الوجبات الشهية التي يمكنك طهوها بواسطة Airfryer عند إقرانه بتطبيق HomeID. كلما ازداد استخدم تطبيق HomeID، ازدادت التوصيات التي تحصل عليها. يمكنك تنزيل تطبيق HomeID بسهولة من متجر Google play أو Apple Store وإقرانه بجهاز Airfryer بعد ذلك.