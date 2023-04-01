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  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
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    جهاز Airfryer من السلسلة 3000 حجم XL نافذة رقمية

    HD9257/81

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    أول جهاز airfryer من Philips مع نافذة طهو شفافة! استمتع بطعام صحي، مقرمش من الخارج وطري من الداخل، مع نسبة دهون أقل لغاية 90%، وذلك بفضل تقنية RapidAir. نزّل تطبيق HomeID لاكتشاف الوصفات الشهية.

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    جهاز Airfryer من السلسلة 3000 حجم XL نافذة رقمية

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    مراجعة كل Airfryer

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    بفضل تقنية Rapid Air

    • تقنية RapidAir
    • 5,6 لترات
    • أسود
    نافذة طهي شفافة

    نافذة طهي شفافة

    بفضل تصميم النافذة الشفافة، يمكنك التحقق من نتيجة الطهي في أي وقت ورؤية المكونات المفضلة لديك تتحول إلى طعام لذيذ.

    وظائف طهو 13 في 1

    وظائف طهو 13 في 1

    اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.

    تقنية RapidAir

    تقنية RapidAir

    تقوم تقنية RapidAir، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

    وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

    وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

    يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام HomeID، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتعون بذوق مماثل***.

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

    اكتشف المئات من الوصفات الشهية واللذيذة والسريعة التحضير والصحية المخصصة لجهاز Airfryer. يتم وضع الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء تغذية، ما يسهّل اتخاذ الخيارات الصحيحة كل يوم.

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يستخدم جهاز Airfryer سلسلة 3000 من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

    وعاء واحد سهل التنظيف مع تصميم داخلي سلس.

    وعاء واحد سهل التنظيف مع تصميم داخلي سلس.

    يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.

    حجم XL لجميع أفراد العائلة

    حجم XL لجميع أفراد العائلة

    تم تصميم جهاز Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بحجرة سعة 5,6 لترات لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 4 وجبات دفعة واحدة.

    شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

    شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

    لمسة زر ويبدأ الطهي. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1700  W
      طول سلك الطاقة
      0,8  m
      التردد
      60  Hz
      الفولتية
      220-240 فولت (50 هرتز) / 220-230 فولت (60 هرتز)

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      5.05  kg
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      392مم*284مم*299مم
      الوزن مع التغليف
      6.1  kg

    • المواصفات العامّة

      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      نعم
      التحكم بالوقت
      لغاية 60 دقيقة

    • التصميم واللون الخارجي

      المواد
      بلاستيك

    • وظائف الطهي

      تدفق هواء مرتفع
      • • القلي
      • • التحميص
      • • الشوي
      • • الخَبز
      • • الطهي في وعاء واحد
      • • التحمير
      • • سوتيه
      • • طهي المأكولات المثلجة
      • • التسخين
      • • إذابة الجليد
      • • المحافظة على السخونة
      • • التجفيف
      • • التحميص

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    • مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips.
    • *مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية.
    • **متوفر فقط في البلدان التي تدعم HomeID.
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