HD9257/81
بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
أول جهاز airfryer من Philips مع نافذة طهو شفافة! استمتع بطعام صحي، مقرمش من الخارج وطري من الداخل، مع نسبة دهون أقل لغاية 90%، وذلك بفضل تقنية RapidAir. نزّل تطبيق HomeID لاكتشاف الوصفات الشهية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل تصميم النافذة الشفافة، يمكنك التحقق من نتيجة الطهي في أي وقت ورؤية المكونات المفضلة لديك تتحول إلى طعام لذيذ.
اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.
تقوم تقنية RapidAir، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام HomeID، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتعون بذوق مماثل***.
اكتشف المئات من الوصفات الشهية واللذيذة والسريعة التحضير والصحية المخصصة لجهاز Airfryer. يتم وضع الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء تغذية، ما يسهّل اتخاذ الخيارات الصحيحة كل يوم.
يستخدم جهاز Airfryer سلسلة 3000 من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.
تم تصميم جهاز Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بحجرة سعة 5,6 لترات لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 4 وجبات دفعة واحدة.
لمسة زر ويبدأ الطهي. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.
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