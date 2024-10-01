مصطلحات البحث

AR
EN
  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    السلسلة 3000 Airfryer حجم L

    HD9200/90

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق HomeID لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 3000 Airfryer حجم L

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Airfryer

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    بفضل تقنية Rapid Air

    • تقنية Rapid Air
    • 4,1 لتر
    • أسود
    تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

    تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

    استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.

    سهلة الاستخدام والتنظيف

    سهلة الاستخدام والتنظيف

    يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.

    التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

    التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

    يسمح لك المؤقّت المضمّن بتعيين أوقات الطهو مسبقًا لغاية 60 دقيقة. وُتصدر وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي صوتًا لإعلامك عندما يصبح الطبق جاهزًا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزة التحكّم بدرجة الحرارة القابلة للضبط كليًا بتعيين إعداد الحرارة الأفضل للطعام الذي تحضّره بشكل مسبق، لغاية 200 درجة. استمتع ببطاطس مقلية مقرمشة وذهبية، ووجبات خفيفة، ودجاج لذيذ والمزيد غير ذلك، محضّرة كلها على درجة الحرارة المناسبة ووفقًا للمدة المثالية.

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

    اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

    وظائف طهو 12 في 1

    وظائف طهو 12 في 1

    اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.

    وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

    وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

    يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام HomeID، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتعون بذوق مماثل***.

    خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

    خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

    كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1400 واط
      التردد
      60 Hz
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      السعة
      4,1 لتر
      غطاء شفاف
      لا
      واجهة
      تماثلي
      طول سلك الطاقة
      0,8 م
      وظيفة المحافظة على السخونة
      لا
      البرامج
      7 إعدادات مسبقة
      سلة قابلة للفك
      نعم
      مؤقت
      نعم
      تحكم عن بُعد
      لا
      الاتصال بالإنترنت
      لا
      التقنية
      تقنية Rapid air
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      غلاف جداري بارد Coolwall
      نعم
      درجة الحرارة القصوى (°م)
      200
      الملحقات المتعلقة 1
      مجموعة الخبز والطهي
      الملحقات المتعلقة 2
      مجموعة الشواء
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      الكفالة
      2
      سلة مفردة أو مزدوجة
      سلة مفردة
      إمكانية الاتصال
      غير متصل

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      360
      عرض المنتج
      264
      ارتفاع المنتج
      295
      وزن المنتج
      4,5 كجم
      أبعاد المنتج
      360 × 264 × 295 مم

    • متانة

      علبة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      يدوي
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
    • *مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية.
    • **متوفر فقط في البلدان التي تدعم HomeID
    • ***تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.