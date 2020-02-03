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3000 Series

Airfryer حجم L

HD9200/90
التصنيف الإجمالي / 5
  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
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    3000 Series Airfryer حجم L

    HD9200/90
    التصنيف الإجمالي / 5

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارجي وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series Airfryer حجم L

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارجي وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارجي وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series Airfryer حجم L

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارجي وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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      بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

      بفضل تقنية Rapid Air

      • تقنية Rapid Air
      • 4,1 لتر
      • أسود
      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

      اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق NutriU من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

      وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

      وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

      يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام NutriU، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتّعون بذوق مماثل***.

      وظائف طهو 12 في 1

      وظائف طهو 12 في 1

      اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.

      توفير الوقت والطاقة

      توفير الوقت والطاقة

      تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهو وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 60% وبسرعة أكبر بنسبة 40% من الفرن التقليدي.****

      تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

      تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

      استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.

      التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

      التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

      يسمح لك المؤقّت المضمّن بتعيين أوقات الطهو مسبقًا لغاية 60 دقيقة. وُتصدر وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي صوتًا لإعلامك عندما يصبح الطبق جاهزًا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزة التحكّم بدرجة الحرارة القابلة للضبط كليًا بتعيين إعداد الحرارة الأفضل للطعام الذي تحضّره بشكل مسبق، لغاية 200 درجة. استمتع ببطاطس مقلية مقرمشة وذهبية، ووجبات خفيفة، ودجاج لذيذ والمزيد غير ذلك، محضّرة كلها على درجة الحرارة المناسبة ووفقًا للمدة المثالية.

      خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

      خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

      كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

      يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  m
        اللون
        أسود
        الطاقة
        1400  W
        صُنع في
        البرازيل

      • التصميم والتشطيبات

        الصَينية (لتر*)
        4.1  L
        الحصص
        4
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        360 x ‏264 x ‏295  mm
        وزن المنتج
        4.5  kg

      • الاستدامة

        العلبة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        ورق معتمد من مجلس رعاية الغابات (FSC)

      • المواصفات العامة

        ميزات المنتج
        • إيقاف التشغيل التلقائي
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • آمنة للاستخدام في الجلاية
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • مؤشر الجهوزية
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • QuickClean
        • Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
        • التحكم بالوقت

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          الآراء

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          • مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
          • *مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية.
          • **غير متوفر إلا في البلدان التي تدعم NutriU
          • ***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. تختلف النسب المئوية الدقيقة وتختلف بحسب نوع جهاز Airfryer والوصفة.
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