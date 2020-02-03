بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارجي وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارجي وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارجي وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارجي وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق NutriU من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام NutriU، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتّعون بذوق مماثل***.
اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهو وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 60% وبسرعة أكبر بنسبة 40% من الفرن التقليدي.****
استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.
يسمح لك المؤقّت المضمّن بتعيين أوقات الطهو مسبقًا لغاية 60 دقيقة. وُتصدر وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي صوتًا لإعلامك عندما يصبح الطبق جاهزًا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزة التحكّم بدرجة الحرارة القابلة للضبط كليًا بتعيين إعداد الحرارة الأفضل للطعام الذي تحضّره بشكل مسبق، لغاية 200 درجة. استمتع ببطاطس مقلية مقرمشة وذهبية، ووجبات خفيفة، ودجاج لذيذ والمزيد غير ذلك، محضّرة كلها على درجة الحرارة المناسبة ووفقًا للمدة المثالية.
كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.
يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
المواصفات الفنية
التصميم والتشطيبات
الخدمة
الوزن والأبعاد
الاستدامة
المواصفات العامة
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