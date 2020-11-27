التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

يسمح لك المؤقّت المضمّن بتعيين أوقات الطهو مسبقًا لغاية 60 دقيقة. وُتصدر وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي صوتًا لإعلامك عندما يصبح الطبق جاهزًا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزة التحكّم بدرجة الحرارة القابلة للضبط كليًا بتعيين إعداد الحرارة الأفضل للطعام الذي تحضّره بشكل مسبق، لغاية 200 درجة. استمتع ببطاطس مقلية مقرمشة وذهبية، ووجبات خفيفة، ودجاج لذيذ والمزيد غير ذلك، محضّرة كلها على درجة الحرارة المناسبة ووفقًا للمدة المثالية.