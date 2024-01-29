HD9137/91
بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم
بيض مطهو بالطريقة التي تحبها. بيض مسلوق طري ونصف مسلوق ومسلوق بالكامل، وبيض نصف تسوية مطبوخ بشكل مثالي. مع سعة كافية لكل أفراد الأسرة، فإن تصميمه الصغير والعملي سهل التنظيف ولا يشغل مساحة كبيرة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخلّص من متاعب أو فوضى تحضير البيض. إنَّ صينية البيض وملحق صينية البيض النصف تسوية كليهما قابل للإزالة ويتميزان بسهولة التنظيف، كما يمكن تنظيفهما في الجلاية لتوفير أقصى قدر من السهولة.
تم تصميم جهاز طهي البيض لتقليل الفوضى والملحقات المفقودة، وهو صغير الحجم وقادر على تخزين كل الملحقات (مثل جهاز القياس وصينية البيض نصف المسوي ووحدة ثقب قشر البيض والوعاء) داخله.
يكون التميّز دائمًا في التفاصيل. يضيء ضوء "التشغيل" الأنيق عند تشغيل جهاز طهي البيض.
يأتي جهاز طهي البيض مع ملحق البيض نصف المسوي سهل الاستخدام والتنظيف. ما عليك سوى وضع البيض في الفتحات المخصصة له لتحضير 3 بيضات لذيذة في آن واحد.
يجب ثقب البيض المسلوق قبل الطهي للتأكد من أنه لن ينفجر. يتضمن جهاز طهي البيض وحدة ثقب قشر البيض، وهي موجودة داخل الوعاء اليدوي لضمان سهولة الاستخدام ومنع أي انسكابات.
تعطي نغمة مؤشر "الجهوزية" صفيرًا قصيرًا للإشارة إلى أن الطهي قد انتهى وأن البيض جاهز.
يمكنك تقديم البيض إلى العائلة بأكملها من خلال طهي ما يصل إلى ست بيضات مسلوقة أو ثلاث بيضات نصف مسوية في آنٍ واحد.
يتمثل طهي البيض بشكل مثالي في التوازن الدقيق بين الماء والطاقة والوقت. اعتمادًا على نوع البيض الذي تُحضِّره، ستحتاج إلى إضافة كمية مختلفة من المياه. لذا، يحتوي كوب القياس هذا على مؤشرات مستوى المياه المختلفة للحصول على أفضل النتائج.
تضمن قدرة جهاز طهي البيض العالية التي تبلغ 400 واط نتائج مثالية، في كل مرة لجميع أنواع البيض.
يتأكد جهاز طهي البيض من غليان الكمية المناسبة من الماء لطهي البيض، ما يوفر كلاً من الطاقة (حتى 70% مقارنةً بجهاز الطهي الذي يعمل بالحث) والمياه.
