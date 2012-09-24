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  • اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    Daily Collection شوّاية مسطّحة

    HD6321/21

    اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    صحن مزدوج لصنع أصناف متنوعة على طريقتك الخاصة. والسطح الأملس مثالي لطهو أطعمة مثل الخضار والأسماك والقريدس على نار هادئة، بينما يُستخدم السطح المضلع لشواء قطع اللحم مثل الشرائح والهامبورجر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم.

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    Daily Collection شوّاية مسطّحة

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    اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    صحن مزدوج بسطح أملس وآخر مضلع

    • 1500 واط
    • صحن مزدوج: صحن مضلّع/ناعم
    لوح مزدوج للاختيار بين الشوي الناعم أو المضلع

    لوح مزدوج للاختيار بين الشوي الناعم أو المضلع

    اللوح المزدوج قابل للقلب مما يتيح لك الطهي باستخدام سطح شواء مضلع أو ناعم، حتى تستمتع بطعامك تمامًا كما تحب. اللوح الناعم مناسب لطهي قطع الطعام الصغيرة. أما الأسطح المضلعة فتخلق تأثير الشوي على اللهب الذي لا يقاوم على قطع اللحم.

    لوح غير لاصق للشوي دون إضافة أي زيت

    لوح غير لاصق للشوي دون إضافة أي زيت

    الأسطح غير اللاصقة تسمح لك بالطهي دون إضافة أي زيت، لذلك ستتذوق فقط نكهة الطعام

    صينية دهون مدمجة لجمع الدهون الزائدة

    صينية دهون مدمجة لجمع الدهون الزائدة

    يتم تصريف الدهون الزائدة إلى صينية دهون آمنة للغسل في غسالة الأطباق

    شواية مائلة لتصريف الدهون الزائدة

    شواية مائلة لتصريف الدهون الزائدة

    الشواية المائلة تجعل الدهون الزائدة تتدفق إلى صينية الدهون وبالتالي تقلل من الرائحة والدخان

    لوح قابل للفصل وآمن للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف

    لوح قابل للفصل وآمن للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف

    لوح قابل للغسل في غسالة الأطباق، وقابل للفصل، مما يتيح سهولة التنظيف

    منظم حرارة قابل للتعديل يضمن نتائج مثالية لكل طعام

    منظم حرارة قابل للتعديل يضمن نتائج مثالية لكل طعام

    نطاق واسع من درجات الحرارة (من 70 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون، مما يضمن لك نتائج مثالية لكل طعام

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1500  W
      طول سلك الطاقة
      0،8  m

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      3  kg
      أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عمق)
      420‏ X 100 X‏ 240  mm
      أبعاد لوح الشواية
      420 × 420  mm

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      ضوء الحرارة
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أسود
      المواد
      بلاستيك

    Badge-D2C

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