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الغلاية

HD4670/20
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تغلي الكمية المطلوبة فقط تغلي الكمية المطلوبة فقط تغلي الكمية المطلوبة فقط
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    الغلاية

    HD4670/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    بفضل ميزة ''مؤشر كوب واحد'' الفريدة المتوفرة في هذه الغلاية المعدنية وذات التصميم الأنيق من Philips يمكنك غلي كمية المياه المطلوبة فقط. وبالتالي، يمكنك توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الغلاية

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    بفضل ميزة ''مؤشر كوب واحد'' الفريدة المتوفرة في هذه الغلاية المعدنية وذات التصميم الأنيق من Philips يمكنك غلي كمية المياه المطلوبة فقط. وبالتالي، يمكنك توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    بفضل ميزة ''مؤشر كوب واحد'' الفريدة المتوفرة في هذه الغلاية المعدنية وذات التصميم الأنيق من Philips يمكنك غلي كمية المياه المطلوبة فقط. وبالتالي، يمكنك توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الغلاية

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    بفضل ميزة ''مؤشر كوب واحد'' الفريدة المتوفرة في هذه الغلاية المعدنية وذات التصميم الأنيق من Philips يمكنك غلي كمية المياه المطلوبة فقط. وبالتالي، يمكنك توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

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      تغلي الكمية المطلوبة فقط

      توفر هذه الغلاية استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66%

      • قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر
      • مؤشر كوب واحد
      • معدن مطلي بالفرشاة
      • غطاء كبس
      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير ما يصل حتى 66% من الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف

      غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

      يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.

      غلاية معدنية صلبة بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ

      غلاية معدنية صلبة بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات العامّة

        غطاء واسع مفتوح
        نعم
        طول سلك الطاقة
        0,75 m
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        قاعدة تدور 360 درجة
        نعم
        اللون (الألوان)
        معدني هادئ وأسود
        المواد
        • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
        • الغلاف الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ وبوليبروبيلين
        • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
        فولتية
        220-240 V
        لاسلكي
        نعم
        السعة
        1.7 لتر
        مقبض مريح
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        التردد
        50-60 Hz
        حماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        الطاقة
        2400 W
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        أداة تسخين مسطّحة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        16.2‏x‏24.5‏x‏24.5 cm
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        27.4‏x‏18.5‏x‏27.8 cm

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