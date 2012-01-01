HD4670/20
تغلي الكمية المطلوبة فقط
بفضل ميزة ''مؤشر كوب واحد'' الفريدة المتوفرة في هذه الغلاية المعدنية وذات التصميم الأنيق من Philips يمكنك غلي كمية المياه المطلوبة فقط. وبالتالي، يمكنك توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير ما يصل حتى 66% من الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.
غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
مواصفات التصميم
الأبعاد
المواصفات الفنية
المواصفات العامة
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