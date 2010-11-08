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    شوّاية صحية

    HD4467/91

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    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شوّاية صحية

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    احفظ النكهة في الصحن الساخن

    • 2000 واط
    • صحن مضلع
    • 3 وضعيات شواء، درجات حرارة عالية
    أوضاع شواء متعددة: مائدة، فرن، شواية شواء بالاتصال

    أوضاع شواء متعددة: مائدة، فرن، شواية شواء بالاتصال

    يمكن استخدام الشواية مع غلق الغطاء أو فتحه بالكامل، أو بوضع الجراتان، ما يتيح لك تحضير أطباق متنوعة. 1. الوضع المغلق يحفظ كامل النكهة وهو مثالي لشواء اللحوم والأسماك والخضار أو تحضير السندويتشات. 2. الوضع المفتوح بالكامل يشبه شواية الباربيكيو الصغيرة، وهو مثالي لشواء المائدة أو الطهي الممتع أو تسخين الطعام. 3. وضع الجراتان مناسب لإذابة الجبن على خبز التوست أو الخضار مثل الطماطم والكوسى.

    تحفظ الشبكة ذات درجة الحرارة العالية كل النكهة

    تحفظ الشبكة ذات درجة الحرارة العالية كل النكهة

    يعمل صحن الشواء الكهربائي ذو درجة الحرارة العالية من Philips على حفظ الخواص والنكهة في الطعام. هذا لأنه عندما يلامس الطعام سطح الشوّاية، يبدأ بالنضوج ويأخذ لونًا بنيًا، فيشكل قشرة لذيذة تحتفظ بداخلها بالطعم اللذيذ والنكهة الطيّبة.

    سهلة التخزين عموديًا

    سهلة التخزين عموديًا

    سهلة التخزين عموديًا؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تسهّل التنظيف.

    يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

    يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

    نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بهدف ضمان نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام.

    وضع شواية المائدة

    وضع شواية المائدة للشواء على سطح شواء مزدوج.

    وضع شواية الشواء بالاتصال

    وضع شواية الشواء بالاتصال لتحضير وجبتك الخفيفة الصحية بسرعة.

    وضع الفرن

    وضع الفرن لطهي الأسماك والخضار والبيتزا.

    طاقة عالية للتسخين بسرعة وللاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة

    تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.

    سطح شواء غير لاصق

    يمنع سطح الشواء غير اللاصق جزيئات الطعام من الالتصاق.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000  W
      طول سلك الطاقة
      0،8  m
      التردد
      50/60  Hz

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      ضوء الحرارة
      نعم
      ميزات المنتج
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

    • اللمسات النهائية

      مواد الهيكل الرئيسي
      غلاف من الفولاذ

    Badge-D2C

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