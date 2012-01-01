HD2648/20
استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك
آلة تحميص من Philips بتشغيل مستقل ثنائي الشرائح، وفتحات باتساعات مختلفة لتحميص حتى أربع شرائح رفيعة أو سميكة ذهبية اللون بالتساوي في كل الأجزاء. وتتميز هذه الآلة بزر للإلغاء وإزالة الجليد وإعادة التسخين، بالإضافة إلى تحكم في مختلف أنواع التحميص وصينية تجميع الفُتات القابلة للفك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشغيل مزدوج بشريحتين مستقلتين لتحميص شريحتي خبز بشكل منفصل أو أربع شرائح في نفس الوقت للحصول على المرونة المثلى والراحة التامة.
تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.
يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.
ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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