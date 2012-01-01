HD2628/20
تلذذ بطعم الخبر المحمّص
تتمتع آلة التحميص هذه من Philips بفتحات ذات مقاييس مختلفة للحصول على خبز رائع محمّص بالتساوي وذهبي اللون سواء كان على شكل شرائح سميكة أو رفيعة. وتعتبر مريحة بفضل وظيفتي إزالة الجليد والتسخين وتعدّ آمنة للاستخدام بفضل ميزة الرفع لأعلى وزر الإلغاء والطبقة الخارجية الباردة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اضبط مستوى الحرارة حسب تفضيلاتك واحصل على التوست بالطريقة التي تريدها.
ستتوقف المحمـصة تلقائيًا إذا انحشر الخبـز بداخلها.
يتيح لك زر إزالة الجليد إمكانية على آلة التحميص التخلص من الجليد والتحميص في الوقت نفسه، ويقوم زر إعادة التسخين بتسخين الخبز البارد أو زيادة تحميص الخبز المحمّص.
تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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