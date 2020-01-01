قص الشعر وإزاحته بعيدًا لعملية قص أسرع بمرتَين*

يسمح التصميم المبتكر للمشط بقص الشعر وإزاحته بعيدًا عن الشفرات أثناء الاستخدام، لتفادي أن يعلق حتى الشعر الطويل في المشط. بالتالي، ستتمكّن من بدء تسريحتك وإنهائها من دون توقّف.