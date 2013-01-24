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PerfectCare Viva

مكواة مولدة للبخار

GC7035/26
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة * عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة * عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *
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    PerfectCare Viva مكواة مولدة للبخار

    GC7035/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *

    توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Viva مكواة مولدة للبخار

    عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *

    توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية. إكتشف كلّ المميزات

    عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *

    توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Viva مكواة مولدة للبخار

    عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *

    توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *

      ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      • ضغط مضخّة يبلغ 5 بار كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 210 غ
      • خزان مياه بسعة 1,7 لترات
      • تصميم صغير
      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.

      خزان مياه كبير لاستخدام متواصل يدوم لفترة أطول

      خزان مياه كبير لاستخدام متواصل يدوم لفترة أطول

      يتميّز خزان المياه بسعة كبيرة جدًا تبلغ لترَين، لإمكانية استخدام المكواة بشكل متواصل لمدة ساعتَين، من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. يتميّز الخزان أيضًا بأنه شفاف لرؤية بمقدار 360 درجة، ولمعرفة كمية المياه المتبقية لمتابعة استخدام البخار بشكل فعال. وعند الحاجة إلى إعادة التعبئة، تأتي المكواة المولّدة للبخار مزوّدة بفتحة تعبئة كبيرة، تسمح لك بتعبئة خزان المياه بسهولة تحت الحنفية، أو باستخدام إبريق أو زجاجة في أي وقت أثناء الكيّ

      نظام تنظيف سهل ومضمّن لأداء يدوم طويلاً

      نظام تنظيف سهل ومضمّن لأداء يدوم طويلاً

      تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام حماية المكواة والحفاظ على أداء البخار. إن نظام Smart Calc-Clean عبارة عن وظيفة مضمّنة للتنظيف وإزالة الكلس تهدف إلى زيادة فترة استخدام المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عند الحاجة إلى تنظيفها وإلى إزالة الترسبات الكلسية. ما عليك سوى وضع المكواة في حاوية Smart Calc-Clean وبدء العملية. يستغرق جمع المياه المتّسخة والترسبات الكلسية حوالى دقيقتَين، وستصدر المكواة المولّدة للبخار إشارة صوتية عند الانتهاء وعندما تصبح جاهزة لاستخدامها من جديد.

      وزن خفيف وحجم صغير لتخزين سهل

      وزن خفيف وحجم صغير لتخزين سهل

      تمكّنا من ابتكار مكواة مولّدة للبخار بحجم أصغر من أي وقت مضى بفضل تقنية ProVelocity الثورية. يتّسع الحجم الأصغر بشكل مثالي على لوح الكيّ لملاءمة قصوى، ولإمكانية حمله بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، لن تحتل المكواة المولّدة للبخار مساحة كبيرة عند تخزينها.

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      تقوم وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك استخدامًا آمنًا وراحة البال.

      أفضل انزلاق من Philips مع مستوى أعلى من مقاومة الخدوش

      أفضل انزلاق من Philips مع مستوى أعلى من مقاومة الخدوش

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Plus بطلاء من السيراميك، مما يجعلها متينة وغير لاصقة. وهي مزوّدة بطبقة مضمّنة من أكسيد التيتانيوم لأداء انزلاق فائق.

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        محرك بخار بتقنية ProVelocity
        نعم
        معالج التحكم الذكي
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 120  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        ضغط
        ضغط مضخّة يبلغ 5 بارات كحد أقصى
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 210  غ
        بخار عند الطلب
        نعم
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220 - 240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        4  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        طول الخرطوم
        1.6  أمتار
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        4  نجوم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        وقت التسخين
        2  دقيقة
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
        تذكير بإزالة الترسبات
        • ضوء
        • الصوت
        • نعم
        • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية

      • الملحقات المضمّنة

        حاوية لتنظيف الكلس
        نعم

      • حقيبة

        مخزن لسلك الطاقة
        مثبت فيلكرو
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        42,7 x‏ 23,8 x‏ 33,5  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        37,5 x‏ 24,2 x‏ 19,5  سم
        وزن المكواة
        1.2  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        2.8  كلغ

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