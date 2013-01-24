خزان مياه كبير لاستخدام متواصل يدوم لفترة أطول

يتميّز خزان المياه بسعة كبيرة جدًا تبلغ لترَين، لإمكانية استخدام المكواة بشكل متواصل لمدة ساعتَين، من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. يتميّز الخزان أيضًا بأنه شفاف لرؤية بمقدار 360 درجة، ولمعرفة كمية المياه المتبقية لمتابعة استخدام البخار بشكل فعال. وعند الحاجة إلى إعادة التعبئة، تأتي المكواة المولّدة للبخار مزوّدة بفتحة تعبئة كبيرة، تسمح لك بتعبئة خزان المياه بسهولة تحت الحنفية، أو باستخدام إبريق أو زجاجة في أي وقت أثناء الكيّ