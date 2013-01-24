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عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *
توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *
توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية. إكتشف كلّ المميزات
عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *
توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *
توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية. إكتشف كلّ المميزات
أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.
بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.
تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.
يتميّز خزان المياه بسعة كبيرة جدًا تبلغ لترَين، لإمكانية استخدام المكواة بشكل متواصل لمدة ساعتَين، من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. يتميّز الخزان أيضًا بأنه شفاف لرؤية بمقدار 360 درجة، ولمعرفة كمية المياه المتبقية لمتابعة استخدام البخار بشكل فعال. وعند الحاجة إلى إعادة التعبئة، تأتي المكواة المولّدة للبخار مزوّدة بفتحة تعبئة كبيرة، تسمح لك بتعبئة خزان المياه بسهولة تحت الحنفية، أو باستخدام إبريق أو زجاجة في أي وقت أثناء الكيّ
تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام حماية المكواة والحفاظ على أداء البخار. إن نظام Smart Calc-Clean عبارة عن وظيفة مضمّنة للتنظيف وإزالة الكلس تهدف إلى زيادة فترة استخدام المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عند الحاجة إلى تنظيفها وإلى إزالة الترسبات الكلسية. ما عليك سوى وضع المكواة في حاوية Smart Calc-Clean وبدء العملية. يستغرق جمع المياه المتّسخة والترسبات الكلسية حوالى دقيقتَين، وستصدر المكواة المولّدة للبخار إشارة صوتية عند الانتهاء وعندما تصبح جاهزة لاستخدامها من جديد.
تمكّنا من ابتكار مكواة مولّدة للبخار بحجم أصغر من أي وقت مضى بفضل تقنية ProVelocity الثورية. يتّسع الحجم الأصغر بشكل مثالي على لوح الكيّ لملاءمة قصوى، ولإمكانية حمله بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، لن تحتل المكواة المولّدة للبخار مساحة كبيرة عند تخزينها.
تقوم وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك استخدامًا آمنًا وراحة البال.
تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Plus بطلاء من السيراميك، مما يجعلها متينة وغير لاصقة. وهي مزوّدة بطبقة مضمّنة من أكسيد التيتانيوم لأداء انزلاق فائق.
يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
الملحقات المضمّنة
حقيبة
الحجم والوزن