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  • كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    PerfectCare Compact Essential مكواة مولدة للبخار

    GC6804/26

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية. ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة أو البخار بفضل تقنية OptimalTEMP. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل.

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    PerfectCare Compact Essential مكواة مولدة للبخار

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    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    ضمان عدم حرق الملابس*

    • ضغط مضخّة يبلغ 5,5 بار كحد أقصى
    • تعزيز بخار يصل إلى 230 غ
    • خزان مياه ثابت سعة 1,3 لترات
    • تصميم صغير
    بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

    بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

    يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

    تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

    تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

    يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات لدرجة الحرارة. وداعًا لفرز الملابس سابقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.

    ضمان عدم التسبب بحرق الملابس

    ضمان عدم التسبب بحرق الملابس

    بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه المكواة لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

    خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

    يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,3 لترات، وهو يمنحك ساعة من الاستخدام المتواصل. يمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

    حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

    حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

    يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوية لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.

    تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

    تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

    يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus لانزلاق متميّز

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus لانزلاق متميّز

    تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide الحصرية التي نقدّمها بانزلاق سلس على أي نوع من القماش. وبفضل الغلاف المتين المؤلف من 5 طبقات، بما في ذلك القاعدة المضادة للتآكل، تدوم المكواة لمدة أطول. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

    المواصفات التقنية

    • التخزين

      مخزن لسلك الطاقة
      مخزن لسلك الطاقة
      مخزن لحفظ سلك الطاقة
      مخزن لحفظ سلك الطاقة

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      سعة خزان المياه
      1300  ml
      أداء انزلاق قاعدة المكواة
      4  stars
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.65  m
      طول الخرطوم
      1.6  m
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم
      جاهز للاستخدام
      • مؤشر الضوء
      • مؤشر صوتي
      مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
      4  stars

    • الملحقات المضمّنة

      حاوية لتنظيف الكلس
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • التقنية

      لكل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم
      لا تتسبب بالحروق
      نعم
      ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
      نعم
      محرك بخار بتقنية ProVelocity
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      ضغط
      ضغط مضخّة يبلغ 5,5 بار كحد أقصى
      الطاقة
      2400  W
      بخار كثيف
      ما يصل إلى 230  g
      بخار مستمر
      110  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V
      جاهز للاستخدام
      2  minute(s)
      بخار عند الطلب
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
      تذكير بإزالة الترسبات
      • فاتح
      • الصوت
      • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1.3  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      23,5 x‏ 27 x‏ 39,8  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      20,1 x‏ 22,2 x‏ 38,4  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      3,7  kg
      وزن المكواة + القاعدة
      2,72  kg

    Badge-D2C

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