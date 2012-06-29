مصممة للكي المثالي

تتميّز مكواة Azur GC4850/02 الجديدة هذه من Philips بتصميمها الاستثنائي ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية.