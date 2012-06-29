مصطلحات البحث

AR
EN
  • مصممة للكي المثالي مصممة للكي المثالي مصممة للكي المثالي
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Azur المكواة البخارية

    GC4850/02

    مصممة للكي المثالي

    تتميّز مكواة Azur GC4850/02 الجديدة هذه من Philips بتصميمها الاستثنائي ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur المكواة البخارية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

    مصممة للكي المثالي

    مكواة تتمتّع بأداء بخار قوي

    • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 180 غ
    • قاعدة أداة كي Steamglide Plus
    • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
    • 2600 واط
    إيقاف تلقائي للسلامة وتوفير الطاقة

    إيقاف تلقائي للسلامة وتوفير الطاقة

    تعمل وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن على إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في حال عدم استخدامه لبضع دقائق، ما يوفر الطاقة أيضًا.

    نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

    نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة البخارية من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    تصميم مثالي لسهولة تحريك المكواة فوق الملابس.

    تصميم مثالي لسهولة تحريك المكواة فوق الملابس.

    صُممت مكواة Philips البخارية بحيث يسهل تحريكها فوق الملابس، ما يتيح لك الوصول بسهولة حتى إلى أصعب المناطق.

    خفيفة الوزن لتحريك المكواة بسهولة على لوح الكي وخارجه.

    خفيفة الوزن لتحريك المكواة بسهولة على لوح الكي وخارجه.

    تتميز المكواة بوزن مثالي يبلغ 1,6 كجم، ما يسهل وضعها باستمرار على لوح الكي وتثبيتها على الكعب.

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي.

    البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    بخار كثيف يصل إلى 180 غ

    بخار كثيف يصل إلى 180 غ

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    SteamGlide Plus: مزيج مثالي بين الانزلاق والتمدد.

    SteamGlide Plus: مزيج مثالي بين الانزلاق والتمدد.

    للحصول على أفضل النتائج، تحتاج إلى قاعدة توفر التوازن الأمثل بين الانزلاق والتمدد. يُقدّم هذا من خلال SteamGlide Plus، مع منطقة انزلاق سهلة ومنطقة تمدد مثالية.

    باب فتحة التعبئة يفتح جانبيًا

    باب فتحة التعبئة يفتح جانبيًا

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1,6  kg
      الفولتية
      220 - 240  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      باب فتحة الجوانب
      سعة خزان الماء
      350  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      مقبض ناعم
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      2,5  m
      تعبئة سهلة وسريعة
      نعم

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      2,5  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      50  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      الطاقة
      2600  W
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      180  g
      بخار أيوني عميق
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم
      فتحة البخار
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.