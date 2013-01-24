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Azur

مكواة بالبخار

GC4558/26
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4558/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء بخار، مضمون

      مع نظام تحرير الكلس بسرعة المحسّن

      • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 230 غ
      • قاعدة مكواة SteamGlide Plus
      تعزيز بخار يصل إلى 230 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 230 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

      2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        100% recycable
        دليل المستخدم
        100% recycled paper

      • سهل الاستخدام

        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        Yes
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        4 stars
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus
        ضوء المؤشر
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2 m
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        3 stars
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        منع التقطير
        Yes
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        اللون
        أزرق فاتح
        Select steam level from handle
        نعم
        مِرش
        Yes

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        رذاذ مياه
        Yes
        جاهز للاستخدام
        2 min
        الفولتية
        240 V
        تعزيز البخار
        230 g
        الطاقة
        2600 W
        بخار مستمر
        50 g/min

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        Yes

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Quick Calc Release

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        13,7‏x‏16,7‏x‏33,2 cm
        وزن المكواة
        1.552 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        12,88‏x‏15,33‏x‏31,95 cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1.791 kg
        وزن المكواة + القاعدة
        1.569 kg

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