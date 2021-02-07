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تم إيقافه
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
2300 واط
بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة
تعزيز بخار يصل إلى 140 غ
قاعدة المكواة SteamGlide
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
الجوائز
4.5
من 5
2
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Aboelhag
07/02/2021
Saudi Arabia
يتميز بقوة البخار
ممتاز جدا وسريعه وعمليه وتتميز بتوفيرها للكهرباء وآمنة
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج PowerLife GC2990/26 مكواة بخارية
Date of Use 2021-01-07
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج PowerLife GC2990/26 مكواة بخارية
Date of Use 2021-01-07
ابو علاء
03/08/2021
Saudi Arabia
قوة البخار والنزلاق وعدم اللصق بالملابس
اعجبني متجات فيليبس وخاصة العناية بالمنزل ويمكن استخدامه في جميع انواع الاقمشة
الحسنات
قوة البخار الانسيابية
سلبيات
القوة ضعيفة
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج PowerLife GC2990/26 مكواة بخارية
Date of Use 2021-07-03
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج PowerLife GC2990/26 مكواة بخارية
Date of Use 2021-07-03
تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق