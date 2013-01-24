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هواء صحي أكثر، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي أكثر، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.
هواء صحي أكثر، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي أكثر، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.
تم ثبيت قدرته على القضاء على مسببات الحساسية، بما فيها غبار الطلع والغبار وعثّ الغبار ووبر الحيوانات من قِبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية (Ecarf)
تم تثبيت فعاليته في إزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا والفيروسات مثل H1N1 من قِبل Airmid.
عملية تركيب سهلة ومريحة بفضل فلتر الكربون النشط HEPA المضمّن.
تبلغ مساحة سطح الطبقة من الكربون النشط حجم 24 ملعب كرة قدم.
تأتي طبقة HEPA مزوّدة بتقنية VitaShield من Philips، وهي مصنوعة من قماش غير منسوج ورقيق للغاية وتبلغ مساحة سطحها 2,4 م2. كذلك، تتميّز بأداء ثابت وطويل الأمد.
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