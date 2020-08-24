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تم إيقافه
FM64FD175B/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
64 جيجابايت
Motion Edition 3.2
USB من نوع C
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
تخزين مفيد سعة 65 جيجابايت للقدرة على تبديل المزيد من الملفات أو بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.
مؤشر LED جذاب للإشارة إلى أنه تم توصيل محرك الأقراص بشكل صحيح وتم تشغيله، ويومض بشكل أسرع عند نسخ الملفات إلى ذاكرته أو منها.